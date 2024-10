Travis Kelce à 35 ans : l’icône des Chiefs surfe toujours sur la vague de Taylor Swift et tente sa chance à la télévision alors qu’un autre anniversaire arrive – et il y a encore plus d’histoire à poursuivre dans la NFL

À l’occasion de son dernier anniversaire, Travis Kelce, 34 ans, surfait sur la vague de sa nouvelle romance avec Taylor Swift, quelques semaines après que la mégastar de la pop ait enflammé Internet en regardant pour la première fois l’un de ses matchs des Chiefs de Kansas City. .

Et alors qu’il aura 35 ans ce week-end, la légende des Chiefs surfe toujours sur cette vague.

Non seulement il est considéré par beaucoup comme le plus grand ailier rapproché de l’histoire de la NFL, mais Kelce constitue désormais la moitié du couple de célébrités le plus célèbre de la planète, ainsi qu’une recrue prometteuse dans le monde de la télévision.

Bien qu’il ait vieilli d’un an de plus – et même qu’il ait été appelé à prendre sa retraite au milieu de sa première forme lente pour les Chiefs le mois dernier – il lui reste encore beaucoup d’histoire à poursuivre sur le terrain de football cette saison.

Ainsi, avec la relation Swift toujours solide, sa nouvelle carrière sur le petit écran qui décolle et un troisième Super Bowl consécutif record en vue, DailyMail.com a jeté un œil à l’état des lieux de Travis à l’occasion de son 35e anniversaire.

Travis Kelce surfe toujours sur la vague de sa romance avec Taylor Swift alors qu’il aura 35 ans ce week-end

L’effet Swift

Compte tenu de ce qu’il avait accompli sur le terrain et de sa personnalité charismatique, Kelce était déjà un nom connu en Amérique avant l’arrivée de Swift.

Gagner deux Super Bowls, dont un contre son propre frère dans des circonstances sans précédent, en tant que membre à part entière de l’offensive de Kansas City, signifiait que l’ailier serré était une figure bien connue même des fans de football occasionnels.

Mais sa relation avec la chanteuse l’a propulsé vers des sommets encore plus élevés.

Kelce comptait un peu moins de trois millions d’abonnés sur Instagram avant que Taylor n’arrive à Arrowhead pour son tout premier match des Chiefs en septembre 2023. Il en compte désormais un peu moins de sept millions.

Son podcast primé New Heights avec son frère Jason a également été à la hauteur de son nom au cours de l’année écoulée, enregistrant une augmentation de 170 % du nombre d’abonnés YouTube (2,42 millions) et de 303 % du nombre d’abonnés Instagram (2,7 millions) depuis septembre 2023.

Kelce est désormais la moitié du couple de célébrités le plus célèbre de la planète aux côtés de Swift

Sa popularité est montée en flèche depuis que la pop star est apparue pour la première fois à Arrowhead l’année dernière.

Kelce a désormais atteint un nouveau niveau de célébrité, grâce à son podcast et à celui de son frère Jason qui en profite.

La NFL a également bénéficié de l’attention accrue portée à Travis au cours de la dernière année, avec un nombre record de 202,4 millions de personnes qui l’ont regardé célébrer avec Taylor à Las Vegas après avoir remporté le Super Bowl de la saison dernière avec les Chiefs.

À l’occasion de son 35e anniversaire, Kelce revendique désormais être l’une des figures les plus célèbres de la culture populaire à travers le monde, transcendant sa célébrité en tant que simple grand joueur de la NFL.

Nouvelles entreprises

Encore une fois, Kelce n’était pas vraiment à court d’opportunités télévisées avant que la romance ne s’épanouit avec Swift.

Il était presque impossible de l’éviter sur votre écran lorsque vous vous connectiez à n’importe quelle grande chaîne sportive aux États-Unis, le triple vainqueur du Super Bowl appréciant plus de publicités que de dîners chauds ces dernières années.

Il avait également joué en tant qu’animateur de l’émission humoristique populaire de fin de soirée Saturday Night Live en mars 2023, près d’un mois après avoir battu son frère aîné Jason au Super Bowl LVII, avant de figurer à nouveau au programme avec Swift en octobre suivant.

Cependant, alors qu’il fête ses 35 ans, Kelce a un certain nombre d’aventures passionnantes à l’horizon, tant sur le petit que sur le grand écran.

L’icône de la NFL a fait ses débuts d’acteur dans la nouvelle série d’horreur de Ryan Murphy, « Grotesquerie », dont la première a été diffusée sur FX la semaine dernière.

Après ne pas être apparu dans les deux premiers épisodes, son personnage est apparu pour la première fois dans le troisième mercredi soir, ce qui a plongé les fans dans une frénésie sur les réseaux sociaux.

Travis s’est également aventuré dans la télévision alors qu’il profite de son nouveau statut de star mondiale.

Le joueur des Chiefs a fait ses débuts d’acteur dans la nouvelle série d’horreur « Grotesquerie » de Ryan Murphy

Kelce joue également le rôle d’animateur du prochain jeu télévisé Prime « Are You Smarter Than a Celebrity ? »

Alors que les publicités continuent d’affluer et que sa carrière d’acteur démarre, Kelce est également prêt à tenter sa chance en présentant dans le nouveau jeu télévisé « Are You Smarter Than a Celebrity ? »

L’émission, qui sera diffusée en première sur Amazon Prime avec trois épisodes d’ouverture le 16 octobre, offre une version amusante du populaire « Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e ? série, dans laquelle les candidats répondaient à des questions d’école primaire tout en étant aidés par des élèves de 5e année dans l’espoir de gagner un prix de 100 000 $.

Dans l’édition Kelce de l’émission, des célébrités remplaceront les écoliers dans le panel et aideront les candidats à répondre à des questions sur une gamme de sujets issus des manuels scolaires élémentaires.

Bien qu’un peu plus de deux semaines avant la diffusion des trois premiers épisodes sur Prime, la bande-annonce d’ouverture de « Are You Smarter Than a Celebrity ? » a été qualifié de « au-delà des grincements de dents » par certains fans en ligne.

La bande-annonce montrait la star des Chiefs – qui ne reçoit que 750 000 $ pour animer l’émission – riant et plaisantant avec les candidats et le panel de célébrités ; qui comprend l’ancienne star de la NFL Chad Ochocinco, le comédien Nikki Glaser et la personnalité médiatique Lala Kent.

Il a même décroché un rôle dans la suite du film sportif emblématique de 1996, Happy Gilmore.

Adam Sandler, qui incarnait le golfeur fictif Happy Gilmore, a confirmé qu’il serait dans la suite

Si les emplois à la télévision ne suffisaient pas, Kelce a également décroché un rôle dans le prochain film Happy Gilmore 2.

Adam Sandler, qui a joué dans le film de golf emblématique en 1996, a récemment confirmé que le grand joueur de la NFL allait rejoindre le casting de la suite très attendue, même si l’on ne sait pas exactement quel rôle il jouera.

À la poursuite de l’histoire

Bien qu’il y ait beaucoup de choses sur la table pour lui en dehors du football, Kelce envisage toujours encore plus d’histoire dans le sport avec les Chiefs cette saison.

Après avoir remporté un deuxième Super Bowl consécutif – la première fois qu’une équipe réalise cet exploit depuis les New England Patriots en 2004 – Kansas City a la chance de réaliser un « triplé » sans précédent en allant jusqu’au bout cette saison.

Et alors qu’il atteint le dernier chapitre de sa carrière dans la NFL, Kelce a encore de nombreux records individuels à battre avant de finalement se retirer du sport.

Il a battu l’un d’entre eux le week-end dernier lors d’une solide performance bien méritée contre les Chargers de Los Angeles, établissant le record de franchise pour les réceptions après avoir enregistré son 917e pour Kansas City, le faisant dépasser le précédent record de Tony Gonzalez de 916.

L’homme né dans l’Ohio est quatrième dans le classement de tous les temps des verges sur réception pour une ailière serrée, mais n’a besoin que de 356 pour devancer l’ancienne icône des LA Chargers, Antonio Gates, à la troisième place. La saison dernière, il en avait un total de 984.

Kelce a encore beaucoup à accomplir dans la NFL alors que les Chiefs envisagent un troisième Super Bowl consécutif historique

Étant donné qu’il ne lui reste peut-être plus trop de temps dans le sport, cela semble un effort pour lui de devancer Gonzalez (15 127) et l’ex-star des Cowboys de Dallas Jason Witten (13 046) aux première et deuxième places.

Pourtant, s’il réussit un touché de plus pour les Chiefs, Kelce dépassera Witten pour avoir le cinquième plus grand nombre de touchés de l’histoire de la NFL avec 75.

Jimmy Graham (89), Rob Gronkowski (92), Gonzalez (111) et Gates (116) pourraient néanmoins être hors de sa portée dans les quatre premières positions.

Quoi qu’il en soit, Kelce sera désespéré de laisser un héritage aussi grand que possible dans la NFL avant de raccrocher ses crampons.

Célébrations d’anniversaire

Alors, comment Travis va-t-il fêter ses 35 ans ce week-end ?

Les Chiefs ne devraient pas revenir à l’action avant lundi soir, ce qui signifie qu’il pourra se détendre légèrement samedi lors de son événement « Kelce Car Jam » à Kansas City.

L’événement de style fête de quartier présentera certains des meilleurs véhicules de la ville, y compris certains des favoris personnels de Travis, avec des billets allant de 87 $ à 387 $.

Et de manière inhabituelle le jour de son anniversaire en octobre, Travis pourra le célébrer avec son grand frère Jason après sa retraite dans la NFL plus tôt cette année.

Cette année, il pourra fêter son anniversaire avec son frère Jason après sa retraite dans la NFL

Parler à PERSONNES le mois dernier, Jason a déclaré à propos de son jeune frère qui fêterait ses 35 ans : « Eh bien, celui-là va être vraiment amusant, car l’anniversaire de Travis est le 5 octobre.

« Donc, je pourrai aller fêter son anniversaire avec lui – ce qui normalement, en saison, on ne se voit pas pour ça. »

Il reste à voir si Swift assistera à l’événement avec Kelce le jour de son anniversaire au milieu de l’écart dans son programme Eras Tour, qui ne devrait pas reprendre avant le 18 octobre à Miami.