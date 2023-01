Travis Hunter et Cade McNamara soulignent les transferts les plus intéressants de Joel Klatt

Jeudi dernier a marqué une journée monumentale dans l’intersaison du football universitaire alors que la fenêtre inaugurale du portail de transfert s’est terminée après une période d’ouverture de 45 jours.

Au cours de cette période, plus de 3 000 joueurs sont entrés dans le portail de transfert, selon ESPN.

Des vedettes à travers le pays ont trouvé de nouvelles destinations pour se sentir chez elles. Mais parmi ces plus de 3 000 joueurs, lesquels se sont démarqués des autres ?

Joel Klatt de FOX Sports a partagé ses cinq transferts les plus intéressants sur le dernier épisode de son podcast, “ Le spectacle Joel Klatt. “

5. Dorien ChanteurWR, USC

Equipe précédente : Arizona

Statistiques 2022 : 66 réceptions, 1 015 verges sur réception, six touchés

Les pensées de Klatt : “Lorsque vous remplacez Jordan Addison, cela vous rend intéressant car l’USC ne semble pas s’être amélioré de façon spectaculaire grâce au recrutement ou au portail de transfert du côté défensif. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que [Jordan] Addison doit être remplacé à l’extérieur, et il semble que ce remplaçant soit Dorian Singer, un excellent joueur de l’Arizona. Cela le rend incroyablement important pour le vainqueur sortant du trophée Heisman, Caleb Williams. C’est un gars qui va devoir passer une grosse année si l’USC veut aller là où il veut aller.”

4. Cade Mc NamaraQB, Iowa

Equipe précédente : Michigan

Statistiques 2022 : 56% de pourcentage d’achèvement, 180 verges par la passe, un touché par la passe, une interception

Les pensées de Klatt : “S’ils obtiennent juste un jeu QB moyen à un moment donné … ils sont immédiatement une équipe parmi les 15 meilleures du football universitaire. Et c’est une conférence qui va rester avec les divisions pendant au moins un an, ce qui signifie que l’Iowa se pose sur le côté beaucoup plus facile du support. Ils pourraient facilement se retrouver en compétition pour un championnat Big Ten contre le vainqueur de l’Est. Et ça commence par, obtenez-vous un jeu QB de qualité? Cade McNamara est si intéressant pour moi à cause de ce que l’Iowa fait défensivement. C’est l’une des meilleures défenses du pays chaque année, et s’il peut bien jouer du tout, l’Iowa sera une très bonne équipe.

3. Dasan McCulloughKG, Oklahoma

Equipe précédente : Indiana

Statistiques 2022 : 48 plaqués, trois passes défendues, quatre sacs

Les pensées de Klatt : “Il était la recrue la mieux notée de l’Indiana qui ait jamais signé avec eux. C’est un gars hérité. Ce mec peut absolument jouer. J’ai été très impressionné par lui. Maintenant, il va en Oklahoma … une équipe qui, je pense, peut vraiment renverser l’année prochaine. Toutes les défaites serrées qu’ils ont subies… eh bien, de quoi avez-vous besoin pour transformer des pertes serrées en victoires ? Une meilleure santé, mais il s’agit généralement de voler une possession ici ou là. Précipitez un peu mieux le QB. Ce type peut précipiter le quart-arrière. Il pourrait être capable de voler une possession en obtenant un chiffre d’affaires.”

2. Sam HartmannQB, notre Dame

Equipe précédente : Wake Forest

Statistiques 2022 : 63,1% de pourcentage d’achèvement, 3 701 verges par la passe, 38 touchés par la passe, 12 interceptions

Les pensées de Klatt : “Il est l’un des joueurs les plus productifs de l’histoire du football universitaire, certainement dans l’ACC. Il se dirige maintenant vers Notre Dame. C’est intéressant pour moi parce que Notre Dame était similaire à l’Iowa parce que je sentais que s’ils avaient de la qualité QB jouer, alors ils allaient être dans les jeux et peut-être gagner des jeux. C’est une équipe qui, je pense, a été très bien construite sur la ligne de mêlée. Donc, si vous pouvez obtenir un gars comme Hartman, il pourrait très bien être le transférer QB de cette classe et pourrait transformer Notre Dame autour. Pensez à Caleb Williams à l’USC et Michael Penix à Washington. Peut-être [Sam] Hartman peut être ce type de catalyseur pour Notre Dame la saison prochaine.”

1. Chasseur TravisCB, Colorado

Equipe précédente : État de Jackson

Statistiques 2022 : 19 plaqués, huit passes défendues, deux interceptions

Les pensées de Klatt : “C’était le premier domino. Qu’est-ce que Deion [Sanders] est en train de construire au Colorado pourrait rapporter des dividendes bien plus rapidement que nous ne le pensons tous. Dès qu’il s’est engagé, tout le monde dans le pays s’est rendu compte : ‘OK, c’est réel. D’accord, Deion est réel au Colorado. Ce sera quelque chose avec lequel nous devrons faire face. Ça va être une équipe qui peut être très bonne. D’autres joueurs se sont dit : « OK, je veux y aller. Alors maintenant, Travis Hunter va être d’un côté et Cormani McClain va être de l’autre. Cela va être considéré comme l’un des meilleurs duos de demi de coin de tout le football universitaire, jouant dans une conférence qui est la meilleure conférence de quart-arrière de tout le football universitaire l’année prochaine.”

