Travis Hunter du Colorado et Henry Blackburn de la CSU s’embrassent suite à une controverse

Travis Hunter du Colorado a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers Henry Blackburn de l’État du Colorado après que le coup de Blackburn sur Hunter ait causé une lacération du foie à la star à double sens. L’entraîneur du Colorado, Deion Sanders, a également clairement indiqué qu’il ressentait la même chose.

Alors que Hunter restera indisponible pour le match de samedi contre l’USC (la couverture « Big Noon Saturday » commence à 10 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), il a continué à montrer qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers Blackburn comme image des deux s’embrassant. est apparu sur l’histoire Instagram de Blackburn mercredi soir.

Un porte-parole de l’État du Colorado plus tard a dit à ESPN que Hunter et Blackburn se sont rencontrés pour un match de bowling caritatif entre les deux qui sera diffusé sur la populaire chaîne YouTube de Hunter. Les deux hommes ont chacun mis de l’argent en jeu, le montant total étant reversé à l’organisme de bienfaisance souhaité par le gagnant. Selon ESPN, les deux se sont connectés peu de temps après le match et se sont finalement retrouvés à Boulder, où se trouve le campus du Colorado et d’où est originaire Blackburn.

Blackburn aurait reçu de nombreuses menaces de mort après avoir frappé Hunter. Sanders a défendu Blackburn avec force et a condamné les menaces peu de temps après.

Hunter devrait rater le match des Buffaloes samedi contre l’USC, ainsi que leur voyage la semaine suivante pour affronter l’Arizona State. Il a fait pression plus tôt cette semaine pour que Sanders le laisse jouer contre l’USC après avoir raté la première défaite du Colorado de la saison, une défaite éclatante de 42-6 contre l’Oregon samedi. Cependant, Sanders a rejeté la demande de Hunter.

Hunter est considéré comme l’un des joueurs les plus dynamiques du football universitaire et a joué la plupart des clichés du Colorado cette saison, tant en attaque qu’en défense, avant sa blessure. Il a enregistré 16 réceptions pour 243 verges en tant que receveur large et neuf plaqués au total, trois passes défendues et une interception en tant que cornerback.

