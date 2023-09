Travis Hunter anime une diffusion en direct hebdomadaire après sa sortie de l’hôpital

Colorado WR/CB Travis Hunter sort de l’hôpital à temps pour son livestream hebdomadaire B/R et réagit au match CSU et à sa blessure.

Depuis samedi, le monde du sport parle de la confrontation dans les Rocheuses entre le Colorado et l’État du Colorado. La puissance de Deion Sanders a permis à tout le pays de regarder le match jusqu’à presque 3 heures du matin. Pendant le match, Travis Hunter du Colorado a reçu ce que beaucoup considèrent comme un « sale coup » qui l’a envoyé à l’hôpital. Hunter s’est relevé après le coup sûr et a continué à jouer avant d’être arrêté au 3ème quart-temps.

Hier, il a animé sa diffusion en direct hebdomadaire avec Bleacher Report et a révélé que ce sont les médecins qui ont décidé qu’il devait quitter le terrain immédiatement.

« En fin de compte, c’est le football, des choses comme ça vont arriver, alors je reste humble », a déclaré Hunter tout en portant ce qui semble être une combinaison girafe. «C’est le foot. Quelque chose de grave va arriver sur le terrain tôt ou tard. Je dois juste me lever et me battre à nouveau… Heureusement que le médecin m’a arrêté parce que, s’il n’y avait pas de médecins là-bas, je serais toujours en train de jouer.