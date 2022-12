Transfert du Colorado WR / CB Travis Hunter a tweeté une lourde allégation contre le personnel d’entraîneurs de l’État de Floride, affirmant qu’ils avaient tenté de falsifier son transfert.

Travis Hunter a du boeuf avec l’État de Floride. Beaucoup, apparemment.

Le transfert du Colorado, qui a quitté Jackson State pour suivre Deion Sanders à Boulder, est entré dans un tiff Twitter avec le receveur cinq étoiles Hykeem Williams, un récent signataire de la FSU.

Williams a frappé Hunter sur Instagram Live avant de signer sa lettre d’intention.

« Il n’y a pas de Travis Hunter ici. Nous nous sommes enfermés. Il est temps de travailler », a déclaré Williams, faisant référence à Hunter jetant des chapeaux de la table, dont un de la FSU, où il avait été engagé, avant d’annoncer sa décision de rejoindre Jackson State.

Quand On3 a mis les mots de Williams sur un graphique, la citation de Hunter l’a tweeté en disant “Could Never Be Me”, avec des emojis pleurant de rire.

“Tu as raison, je suis solide,” Williams a riposté.

“Ils vont me prendre sur toi maintenant,” Hunter a répondu. “Mieux vaut demander à ton entraîneur.”

Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter a répondu que Sanders tentait d’amener Williams au Colorado, Hunter est revenu avec la grande accusation : falsification.

Travis Hunter allègue que l’État de Floride a trafiqué son transfert

“FSU a appelé avant que je n’atteigne le portail”, a tweeté Hunter.

FSU a appelé avant que j’atteigne le portail 🤐 – Travis Hunter (@TravisHunterJr) 22 décembre 2022

C’est une allégation majeure, mais elle semble aussi édentée.

Les entraîneurs de football universitaire adorent se plaindre de la falsification. Il est naturel que les joueurs rejettent également l’accusation d’influence.

Les chances que la NCAA fasse quoi que ce soit à ce sujet sont faibles. Surtout parce qu’une enquête sur la falsification par l’État de Floride ouvrirait simplement tous les autres programmes à des enquêtes similaires. Il y a de fortes chances que la plupart des entraîneurs ne le veuillent pas.

Williams va faire son chemin à Florida State. Hunter va recommencer à zéro au Colorado. Et les chances qu’ils se rencontrent un jour sur le terrain sont faibles à moins que les dieux de la BFC n’offrent à chacun un match entre l’État de Floride et le Colorado dans un proche avenir.

