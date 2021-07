Travis Head frappe cinquante pour le Sussex avant que la pluie ne mette fin à l’affrontement du Kent tôt alors que le mauvais temps détruit la Coupe d’un jour | Nouvelles de cricket

Travis Head en action pour Sussex contre Kent lors de la Royal London One-Day Cup

Les Sussex Sharks et Kent Spitfires sont toujours à la recherche de leur première victoire en Royal London Cup après avoir disputé quatre matches chacun.

Leur match du groupe A au 1st Central County Ground à Hove a été abandonné dans des circonstances surréalistes avec les manches de Kent encore 4,2 overs avant de constituer un match. Les deux camps ont pris un point chacun. Tableau de bord Sussex vs Kent

Il y avait 34,4 overs de cricket, ce qui était quelque chose d’un miracle avec la pluie et les vents très forts, avec les projecteurs brûlant brillamment dans la pénombre. Un match de 29 joueurs était prévu, Kent décidant d’aligner le premier.

Sussex a marqué un 209-7 légèrement décevant. Le point culminant de leurs manches a été un stand de 63 en huit overs entre Travis Head (52), qui a fait son troisième cinquante de la campagne, et Ben Brown, avec un 38 inventif sur 29 livraisons lors de sa première apparition dans la compétition cette saison.

Malgré une rafale tardive de coups de David Wiese, qui a réussi 31 balles sur 23, le score du Sussex ne semblait pas suffisant. Et ce sentiment s’est renforcé lorsque le capitaine du Kent Ollie Robinson et l’ancien joueur de l’académie du Sussex Tawanda Muyeye ont atteint 48 de leurs cinq premiers overs.

Mais ensuite vint la pluie la plus forte de la journée et les arbitres n’avaient d’autre choix que d’annuler le match avec Kent encore à court de frappe les 10 overs qui auraient fait un match.

Le résultat signifie que Sussex et Kent ont chacun perdu deux matchs et en ont eu deux abandonnés et les deux comtés font face à une lutte difficile pour se qualifier pour les quarts de finale.

Seuls 5,3 overs étaient possibles au Kia Oval avant le match du Groupe 1 entre Surrey et Northamptonshire a été abandonné en raison des rafales régulières de fortes averses. Tableau de bord Surrey vs Northamptonshire

La pluie du matin a signifié que le jeu n’a commencé qu’à 13h15, le match étant initialement réduit à 34 overs par équipe, et Northants a marqué 31-1 avant que davantage de pluie ne chasse les joueurs à 13h40.

Tout ce qui a suivi pour une foule importante de plus de 3 000 personnes a été un long après-midi de frustration alors que le personnel au sol de l’Oval a travaillé dur entre les averses pour créer les conditions propices à une reprise.

Ricardo Vasconcelos, qui a produit deux somptueuses couvertures supplémentaires tirées à quatre pattes de Rikki Clarke et Matt Dunn, était le guichet des Northants à tomber – bien tenu au-dessus de sa tête au troisième homme par Dan Moriarty pour 17 après que l’ouvreur gaucher ait délibérément uppercut le quatrième de Conor McKerr balle dans le cinquième plus.

Northants, toujours à la recherche de sa première victoire en phase de groupes après deux sans résultat et une défaite lors de ses trois premiers matches, sera le suivant à domicile contre Derbyshire dimanche tandis que Surrey – qui a remporté ses deux premiers matchs – affrontera Glamorgan à Cardiff mardi .

La pluie a fait naufrage Nottinghamshirematch contre Somerset au complexe sportif John Fretwell, domicile du Welbeck Cricket Club dans le nord du comté. Tableau de bord Nottinghamshire vs Somerset

Après que Somerset ait remporté le tirage au sort et choisi de s’aligner, le jeu a commencé à l’heure prévue, mais les joueurs ont été contraints de quitter le terrain après un peu plus d’une heure et quart, avec Nottinghamshire 92-2 sur 21 overs et des averses persistantes signifiaient qu’aucun autre cricket n’était possible .

Le Nottinghamshire a perdu Sol Budinger au deuxième tour lorsque le jeune ouvreur a frappé Ben Green directement à mi-parcours et les espoirs du capitaine Peter Trego de faire des dégâts contre son ancienne équipe se sont avérés de courte durée car il s’est retrouvé du mauvais côté d’un lbw verdict contre Sonny Baker.

Mais Ben Slater (42) et Matthew Montgomery (31) ont porté le score à 50-2 à la fin du Powerplay et avaient ajouté 69 en 14,4 overs lorsque le temps s’est approché.

Moyen-sexela recherche d’une première victoire dans la compétition se poursuit après leur match avec Hampshire à Radlett a été abandonné sans qu’une boule soit lancée.

De fortes averses intermittentes tout au long de la matinée ont retardé le départ avant que de nouvelles rafales de pluie en début d’après-midi ne laissent aux arbitres Peter Hartley et Ian Ramage d’autre choix que d’abandonner le match après une inspection à 14h45.

Middlesex a récolté son premier point de la compétition, tandis que Hampshire a maintenant trois points en autant de matchs.

Derbyshire et Glamorgan ont également été frustrés par la météo qui a empêché tout jeu à Derby.

La perspective d’une action semblait toujours mince après de fortes pluies le matin, ainsi que d’autres averses, ont empêché le match de commencer au début prévu à 11 heures, bien que le tirage au sort ait eu lieu avec le choix de Derbyshire sur le terrain.

On espérait que les conditions s’amélioreraient suffisamment pour que les arbitres inspectent à 14h30, mais plus de pluie est tombée pendant l’intervalle du déjeuner, entraînant l’abandon du match.

Les deux équipes prennent un point pour un résultat nul, le premier du Derbyshire dans la compétition après trois défaites. Glamorgan a maintenant cinq points en quatre matches.