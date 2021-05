Travis Etienne: les Jaguars de Jacksonville travaillent au premier tour du receveur large | Nouvelles de la NFL

Les Jaguars ont sélectionné Etienne avec le choix n ° 25 au total au repêchage. (Photo par Ken Murray / Icon Sportswire)

Les Jaguars de Jacksonville ont fait une sélection quelque peu mystérieuse en choisissant le demi offensif de Clemson Travis Etienne au premier tour du repêchage de la NFL 2021.

L’équipe avait déjà un solide demi-offensif n ° 1 à James Robinson et avait recruté le vétéran fiable Carlos Hyde en agence libre.

Samedi, l’entraîneur de première année des Jaguars, Urban Meyer, a fourni un indice assez important. Meyer utilise Etienne comme receveur large au minicamp recrue de ce week-end, formant un combo passe-passe avec le quart-arrière universitaire d’Etienne – et le choix n ° 1 – Trevor Lawrence.

« C’est la raison pour laquelle nous l’avons repêché, c’est l’opportunité d’être un gars à double menace et notre histoire tant que nous avons eu un gars comme ça et que nous l’avons vu comme un gars comme ça dans le repêchage cette année », a déclaré Meyer sur une conférence téléphonique samedi.

« En ce moment, nous nous concentrons sur les principes fondamentaux du jeu de receveur large, apprenant l’attaque du receveur large.

« Comme je l’ai dit, le pire des cas est que vous avez un porteur de ballon d’élite avec des compétences de receveur et dans le meilleur des cas, c’est un gars légitime à double menace. Etienne, le 25e choix au général, est prêt à relever le défi.

« J’ai l’impression de créer un problème à l’extérieur pour un secondeur, alors j’ai l’impression que le football est un jeu de confrontations. Nous essayons juste d’obtenir les meilleurs matchs pour que nous allions jouer et faire ce qui est mieux pour l’équipe « , a déclaré Etienne à CBS Sports.

«J’ai l’impression que si je perfectionne vraiment mes compétences et que je continue à y travailler, que je travaille sur ma capacité de course sur route et que je me concentre vraiment sur le plan et que j’y adhère, nous ferons des jeux, nous sommes des meneurs de jeu. J’ai l’impression, comme je l’ai dit, que le football est un jeu de match-ups, et cela crée les meilleurs matchs pour nous. «

Etienne, 22 ans, a capté 102 passes pour 1155 verges et huit touchés en quatre saisons à Clemson. Il a également couru pour 4 952 verges et 70 scores.

Robinson a joué après avoir été non repêché en 2020, terminant sa campagne de recrue avec 1070 verges au sol pour sept touchés sur 240 courses, tout en enregistrant 49 prises pour 344 verges et trois scores.

Les Jags devaient entre-temps augmenter la charge de travail du receveur de deuxième année Laviska Shenault, qui avait eu 58 réceptions pour 600 verges et cinq touchés dans sa campagne recrue après avoir été repêché au deuxième tour.

