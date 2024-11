Travis et Jason Kelce réagissent après avoir été nommés animateurs de podcast les plus sexy de PEOPLE

Jason et Travis Kelce donnent leur avis sur leur victoire de l’homme le plus sexy du monde selon PEOPLE !

Les frères se sont confiés sur le dernier épisode de leur De nouveaux sommets avec Jason et Travis Kelce podcast d’avoir été nommé animateur de podcast le plus sexy du monde dans le sondage PEOPLE’s Sexiest Man Alive 2024 Readers’ Choice, qui a été voté par plus de 350 000 lecteurs.

« Nous sommes officiellement, entre guillemets, ce n’est pas moi qui dis cela, » les hôtes de podcasts les plus sexy du monde « selon PEOPLE Magazine, le sondage des lecteurs », a partagé Travis, 35 ans.

« Oh sympa! », a répondu Jason, 36 ans.

Jason et Travis Kelce sur « New Heights ».

Nouveaux sommets/YouTube



L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis, et l’ancien centre des Eagles de Philadelphie, Jason, ont battu la concurrence des podcasteurs populaires, dont Penn Badgley (Podécrasé), Josh Peck (Les bons gars) et TJ Holmes (Amy et TJ) pour le titre.

« Qui sont ces autres gars ? », a plaisanté Jason. De nouveaux sommets.

« Nous avons donc demandé à tout un groupe de personnes de voter pour savoir qui étaient les podcasteurs les plus sexy, et bien sûr, le cul sexy de Jason Kelce l’emporte pour tout le monde, comme toujours », a déclaré le joueur des Chiefs, faisant l’éloge de son frère aîné.

Le podcast du couple n’a cessé de se renforcer depuis son lancement en septembre 2022, les frères et sœurs réfléchissant à tout, de leurs expériences sur le terrain et partageant des histoires personnelles à la discussion des pierres de touche culturelles. Leurs plaisanteries amusantes et leurs mentions occasionnelles à propos de la petite amie superstar de Travis, Taylor Swift, ont également attiré de nouveaux publics.

Travis Kelce fait la fête avec Taylor Swift au Super Bowel 2024.

Tim Nwachukwu/Getty



Les frères ont longtemps qualifié leurs fans de « 92 pour-cent », en plaisantant en disant que 92 % des auditeurs écoutent le football, tandis que le reste sont des Swifties et d’autres fans non-NFL. Après que la romance de Travis avec Swift, 34 ans, soit devenue publique, Jason a déclaré lors d’un panel à Sport Beach 2024 que c’était « amusant » d’embrasser leur nouveau groupe démographique.

« Ça a été amusant pour moi, j’ai trois petites filles, donc d’une certaine manière, la série et tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée a donné des raisons aux filles de s’impliquer dans un sport qui auparavant ne suscitait pas beaucoup d’intérêt. « , a-t-il déclaré lors de l’événement en juin.

« Alors tout d’un coup, les papas traînent avec leurs filles et des mondes entrent en collision, et notre série devient un autre endroit où les mondes entrent en collision, et c’est génial », a-t-il poursuivi.

Jason Kelce sur ESPN en septembre 2024.

Thearon W. Henderson/Getty



Le podcast a contribué au succès énorme des frères nés dans l’Ohio, et ils ont même conclu un accord de 100 millions de dollars sur trois ans avec Wondery d’Amazon pour distribuer leur podcast en août.

« Nous allons créer ensemble des moments révolutionnaires grâce à ce partenariat », a déclaré le duo dans un communiqué annonçant la nouvelle.

Outre les animateurs de podcast les plus sexy du monde, le sondage PEOPLE’s Man Alive 2024 Readers’ Choice a également révélé Mark Consuelos comme l’animateur de talk-show le plus sexy et Jacob Elordi comme le nouveau tombeur le plus sexy.