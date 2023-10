Travis et Jason Kelce mettent de côté la rivalité de la NFL et dégustent des bières ensemble tout en regardant la MLB

Les frères Kelce sont de grands fans de Bryce Harper.

Les frères et sœurs les plus célèbres de la NFL ont pris une pause dans leur vie de footballeur lundi en soutenant les Phillies de Philadelphie dans la série de championnats de la Ligue nationale.

2 Travis, à gauche, et Jason, à droite, se sont détendus ensemble pendant qu’ils assistaient à un match Crédit : Getty

2 Les deux hommes se sont félicités en regardant l’action. Crédit : MLB TWITTER

Tandis que LeBron James regardait en personne un match de la NFL le même soir, Travis et Jason Kelce assistaient à la victoire 5-3 des Phillies dans le premier match contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Travis a continué à faire le tour.

Après avoir été vu avec Taylor Swift le week-end dernier, l’ailier rapproché de plus en plus célèbre des Chiefs de Kansas City a regardé son frère Jason jouer pour les Eagles de Philadelphie lors d’une défaite difficile contre les Jets de New York.

Un jour plus tard, les frères se sont unis pour soutenir l’équipe MLB de Philadelphie et ont trinqué pendant un congé bien mérité.

L’équipe de Harper a pris une avance de 1-0 dans la NLCS et s’est améliorée pour atteindre une fiche parfaite de 5-0 à domicile lors des séries éliminatoires de 2023.

Harper, qui est également un grand fan de Philly, a réalisé un autre gros match.

Le cogneur a célébré son 31e anniversaire avec un home run de 420 pieds.

Harper a ensuite levé trois doigts d’une main et un « 1 » de l’autre tout en arrondissant les bases, faisant semblant de souffler les bougies sur un gâteau.

« Ce gars, il cherche le moment et il le veut », a déclaré son coéquipier des Phillies Kyle Schwarber. « Il fait un travail incroyable pour nous.

« En parlant du moment où il montera au marbre, vous pensez simplement qu’il va faire quelque chose de spécial à chaque fois. Cela peut-il être injuste d’avoir des attentes envers un joueur ? Bien sûr.

« Mais c’est ce que tout le monde pense quand tu es dans la pirogue. Mec, qu’est-ce que ce type va faire ensuite ? »

Le chanteur britannique Calum Scott est déjà un grand fan des Phillies.

Son tube « Dancing on My Own » est devenu l’un des favoris du club pour une équipe qui cherche à revenir aux World Series.

Les Phillies sont si chauds en ce moment et si importants pour Philly que les frères Kelce se sont unis lors d’une nuit de repos pour apporter leur soutien à une équipe de baseball qui pourrait tout gagner cette année.