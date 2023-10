Travis Dermott avait beaucoup de choses en tête alors qu’il enveloppait soigneusement le manche de son bâton de hockey avec du ruban adhésif aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La LNH avait envoyé une note aux équipes avant la saison, réitérant son interdiction de modifier l’équipement sur la glace lors des échauffements et des entraînements afin de refléter les soirées à thème.

Le défenseur des Coyotes de l’Arizona était sur le point de devenir le premier joueur à défier cet ordre de soutenir des causes sociales – y compris la bande Pride pour la communauté LGBTQ. Et il allait le faire dans un jeu.

“Beaucoup de pensées vous traversent la tête”, a déclaré Dermott. «Mais aucun d’entre eux n’a demandé : « Dois-je faire ceci ou ne devrais-je pas faire cela ? C’était plutôt : « À quelle vitesse va-t-il exploser ? A quel point ça va exploser ? Est-ce que quelqu’un va le remarquer ?

“Il devait être fait. J’allais faire face à tout ce qui m’arriverait.

Ce qui lui est arrivé a été une avalanche de soutien après que Dermott ait diffusé la cassette samedi lors du match d’ouverture à domicile de l’Arizona contre les Kings de Los Angeles.

Il n’a pas fallu longtemps non plus pour que la LNH fasse marche arrière. La ligue a annoncé moins de 72 heures plus tard que son interdiction d’utiliser du ruban adhésif pour soutenir des causes sociales, y compris le ruban Pride aux couleurs de l’arc-en-ciel, avait été annulée.

L’athlète de 26 ans originaire de Newmarket, en Ontario, a déclaré que travailler pour des causes en dehors de la patinoire est une bonne chose, mais qu’à la télévision, sous les lumières vives, c’est là qu’il y a le plus de visibilité.

“C’est à ce moment-là que ces petites choses seraient abordées de la manière la plus significative et la plus puissante”, a-t-il déclaré. “Mes parents ont vraiment fait une leçon importante sur le fait qu’il faut être la meilleure influence possible pour la prochaine génération.”

Les soirées de la fierté sont devenues un sujet brûlant au hockey après que six joueurs ont choisi de ne pas participer aux échauffements d’avant-match la saison dernière, alors que leur équipe portait des maillots sur le thème de l’arc-en-ciel. Cette saison, les équipes ne sont pas autorisées à porter des maillots à thème, notamment ceux de reconnaissance militaire et Hockey Fights Cancer, pour les échauffements.

Les joueurs de la ligue ont publiquement exprimé leur déception face aux orientations de la ligue.

Dermott a déclaré que se lever n’est pas toujours facile, mais devenir père pour la première fois l’année dernière – et avec un autre bébé en route – a changé sa perspective.

« Cela a été exposé devant moi », a-t-il déclaré. “Et avec à quel point je me soucie de (la communauté LGBTQ) et le nombre de liens que j’avais avant de faire cela, et maintenant le nombre de personnes qui sont sorties du bois en disant que cela les a affectés d’une manière que je n’ai pas fait. Je ne pensais même pas que c’était possible… cela vous permet de savoir que c’était probablement la bonne décision.

C’était aussi un risque. Dermott a signé cet été un contrat bidirectionnel d’un an pour environ le minimum de la ligue en Arizona après une saison 2022-23 ravagée par les blessures avec les Canucks de Vancouver. Il a souligné qu’il ne savait pas quelles pourraient être les « répercussions ».

Mais si les choses tournaient contre lui, ce serait selon ses conditions.

“Cela seul m’a poussé à aller jusqu’au bout”, a déclaré Dermott. « En plus du soutien de mon équipe… ils m’ont donné la confiance nécessaire pour défendre ce qui était juste. »

AP NHL : https://apnews.com/hub/nhl

The Associated Press