Travis Barker « vérifie » Kourtney Kardashian après une chirurgie fœtale – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Suivant Kourtney Kardashianla crise sanitaire au début du mois, a déclaré une source proche du dossier. Divertissement ce soir le 19 septembre, que son mari Travis Barker, 47 ans, lui accorde une attention particulière. L’initié a affirmé que Les Kardashian La star « va beaucoup mieux depuis son opération », qui a eu lieu le week-end du 1er septembre. « Travis la surveille constamment et s’assure qu’elle se sent bien », ont-ils déclaré.

Alors que le batteur de Blink-182 est actuellement en tournée, il aurait hâte de rentrer chez lui avec sa femme enceinte et leur famille recomposée. La source a déclaré que Travis « a hâte d’être à la maison avec elle et est très reconnaissant qu’elle se porte bien et que leur futur bébé soit en bonne santé ». Pendant ce temps, la fondatrice de Lemme se concentre sur sa santé avant sa date d’accouchement. « Kourtney se concentre sur prendre soin d’elle et s’assure que tous les membres de sa famille se sentent bien dans tous les domaines », a ajouté la source.

Travis et la beauté brune se sont mariés en mai 2022 et ont une famille recomposée de six enfants. Leurs proches sont également impatients de recevoir le dernier né. « Travis et Kourtney sont très unis, leurs enfants s’entendent bien et tout le monde est impatient que le bébé arrive », a déclaré la source au média. Kourt a annoncé sa grossesse le 16 juin alors qu’elle assistait à l’un des concerts de son mari à Los Angeles.

La dernière mise à jour sur la santé de la mère de trois enfants intervient un peu plus de deux semaines après que Travis se soit précipité chez lui après sa tournée en raison d’une « affaire familiale urgente », qui a abouti à une opération chirurgicale fœtale pour Kourt. Quelques jours plus tard, le 6 septembre, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une photo de son lit d’hôpital et informer ses 224 millions de followers sur sa santé et celle de son bébé. «Je serai éternellement reconnaissante envers mes incroyables médecins pour avoir sauvé la vie de notre bébé. Je suis éternellement reconnaissante envers mon mari qui s’est précipité à mes côtés après la tournée pour être avec moi à l’hôpital et prendre soin de moi après, mon roc. Et à ma mère, merci de m’avoir tenu la main pendant tout cela », a commencé Kourtney en légende.

Plus loin dans la légende, Kourt a ensuite détaillé la chirurgie fœtale qu’elle a subie pendant sa grossesse. « Ayant déjà eu trois grossesses très faciles dans le passé, je n’étais pas préparée à la peur de me précipiter dans une opération chirurgicale fœtale urgente. Je ne pense pas que quiconque n’a pas vécu une situation similaire puisse commencer à comprendre ce sentiment de peur », a-t-elle écrit. « J’ai une toute nouvelle compréhension et un tout nouveau respect pour les mamans qui ont dû se battre pour leur bébé pendant leur grossesse. »

Elle a ensuite remercié « Dieu » pour le bon déroulement de l’opération. « Dieu soit loué. Sortir de l’hôpital avec mon petit garçon dans le ventre et en sécurité était la plus vraie des bénédictions », a conclu Kourtney en légende. Avant Travis, elle entretenait une relation à long terme avec le père de ses enfants, Scott Disickde 2006 jusqu’à leur séparation définitive en 2015. Ils ont accueilli trois enfants ensemble, dont le maçon13, Pénélope10, et Règne8.