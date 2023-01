Travis Barker se fait tatouer les yeux de Kourtney Kardashian : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock

Travis Barker, 47 ans, a une nouvelle entrée spéciale dans sa collection de tatouages ​​! Le batteur de Blink-182 a fait ses débuts avec un nouveau tatouage sur sa jambe dans les troisième et quatrième photos de son cliché Instagram ci-dessous. La nouvelle encre de Travis semble représenter sa femme Kourtney Kardashianles yeux de , et la ressemblance est absolument troublante. Travis a soulevé son boxer noir dans un miroir de salle de bain selfie pour montrer le tatouage, avant de donner à ses fans un aperçu rapproché de son encre sur la photo suivante.

Plus à propos Kourtney Kardashian

L’énorme tatouage de Travis représente les yeux et les cils de Kourtney gravés à l’encre noire. Ce n’est pas le premier tatouage de Travis dédié à la star de télé-réalité de 43 ans, mais c’est certainement l’un des plus remarquables qu’il ait. Travis a montré tous ses tatouages, y compris celui d’une femme tenant un boom box sur sa poitrine, lorsqu’il a pris le selfie miroir.

Kourtney est apparue sur la première photo du message de Travis. Les Kardashian La star a pris un selfie miroir dans la même salle de bain, alors que Travis se cachait derrière sa femme à genoux et posait ses mains sur sa cuisse. Travis a sous-titré effrontément son message, “Oh salut là-bas”, qui a été “aimé” par Kourtney.

Travis a près de 100 tatouages ​​sur son corps et beaucoup d’entre eux sont dédiés à Kourtney. Il a un tatouage du nom de Kourtney en écriture sur sa poitrine et un tatouage des lèvres de Kourtney. Travis a également eu la phrase “tu es tellement cool!” encré sur son corps, comme un hommage au film classique Vrai Romance qui est l’un des films préférés de “Kravis”.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Et dans la plus pure tradition des oiseaux d’amour, Kourtney s’est même fait tatouer Travis ! La maman de trois enfants a encré son homme avec la phrase “Je t’aime” sur son avant-bras. Plus tard, la fondatrice de POOSH a tatoué son premier “K” sur le bras de Travis. Travis et Kourtney sont juste follement amoureux, et ils ont l’encre pour le prouver.

Lien connexe Lié: Fai Khadra : 5 choses à savoir sur l’amie de la famille KarJenner dans “The Kardashians”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.