Travis Barker ne serait pas content que Kourtney Kardashian veuille tendre la main à cette ancienne flamme

Kourtney Kardashian et Travis Barker peuvent sembler inséparables, mais il y a une certaine tension qui n’est pas si romantique. Le problème ? Kardashian voudrait soutenir un ami dans le besoin, mais Barker n’est pas vraiment ravi du fait que elle a eu une brève aventure il y a près de dix ans avec ledit ami : Justin Bieber.

Bieber, comme Ashton Kutcher et d’autres célébrités, a pris ses distances avec Sean « Diddy » Combs au milieu des accusations de trafic sexuel et de racket de Diddy. L’arrestation de Combs et son procès imminent ont fait refaire surface des vidéos de lui se remémorant ses soirées, dont une dans laquelle il mentionne une conversation de 48 heures avec un Bieber alors âgé de 15 ans.

Plus de SheKnows

Selon certaines rumeurs, Kardashian et Bieber auraient eu une brève aventure en octobre 2015. Évidemment, cela n’a pas duré, puisque Kardashian est maintenant marié à Barker. Elle et le batteur de Blink-182 sont devenus officiels sur Instagram en février 2021, se sont fiancés en octobre de la même année et ont célébré leur mariage avec une somptueuse cérémonie en mai 2022 (plus un mariage à Las Vegas, juste pour le plaisir).

« Travis jure qu’il n’est pas du tout menacé par Justin, mais il trouve simplement cela extrêmement irrespectueux. Tout le monde sait que Justin et Kourtney sont sortis ensemble, que Kourtney veuille l’admettre ou non, et juste du point de vue de son ego, Travis ne peut pas supporter l’idée que les gens pensent qu’elle est à nouveau proche de lui », a déclaré une source proche. InTouch hebdomadaire.

« Travis est très possessif envers Kourtney et ne veut vraiment pas qu’elle passe du temps avec quelqu’un d’autre, encore moins avec un gars avec qui elle avait une liaison », a poursuivi la source.

Pourtant, il ne semble pas non plus que Kardashian ait ces étranges vibrations possessives. Après tout, les deux hommes ont eu une aventure il y a près de dix ans et Bieber est marié à Hailey Baldwin Bieber. Les deux viennent d’accueillir leur premier enfant.

« En fin de compte, Kourtney ne va pas manquer de respect à Travis et aller à l’encontre de ses souhaits, mais en même temps, cela l’énerve. Elle souhaite qu’il s’en remette et agisse de manière plus mature. Elle n’a aucun intérêt pour Justin sur le plan romantique. Elle s’inquiète juste pour lui, comme tout le monde, et pense qu’il aurait besoin d’un peu de soutien », a déclaré la source.

Si Kardashian veut soutenir un ami en cas de besoin – un ami, pour le répéter, qui est également marié et heureux – cela ne semble pas si grave. J’espère que les deux pourront comprendre.

Avant de partir, cliquez ici pour voir les meilleures photos du mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Le meilleur de ce qu’elle sait

Inscrivez-vous pour Newsletter de SheKnows. Pour les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook, Gazouillementet Instagram.