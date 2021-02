Travis Barker, le petit ami de Kourtney Kardashian, s’apprête à tirer profit de sa gamme d’huile de cannabis

Kourtney Kardashian a récemment officialisé sa nouvelle relation avec Travis Barker.

Et le couple semble aller de mieux en mieux dans leur vie amoureuse et professionnelle.

L’ancien batteur de Blink 182, Travis, 42 ans, a annoncé mardi une nouvelle entreprise commerciale qui s’aligne sur la marque de style de vie de sa nouvelle petite amie, Poosh.

Après avoir officialisé sa relation avec la star d’Instagram de Keeping Up With The Kardashians, Travis a annoncé la bonne nouvelle quand il a parlé à ses fans de sa nouvelle ligne de bien-être CBD.

Ces dernières années, Travis a énormément exprimé son amour du CBD.

L’année dernière, il a déclaré au podcasteur Joe Rogan qu’il l’avait utilisé pour rester sobre après une série de batailles de santé pendant une période difficile de sa vie.

Il semble que les nouveaux tourtereaux Travis et Kourtney suivent un régime de santé similaire car les deux stars suivent un régime sans gluten, tandis que l’ancienne star de Blink 182 est également à base de plantes.

Pendant ce temps, la marque de style de vie de Kourtney, Poosh, propose également une gamme d’articles à base de plantes.

La spéculation a été répandue que Kourtney et Travis sont plus que des amis ces dernières semaines.

Et Kourtney a confirmé qu’ils étaient ensemble en téléchargeant un doux cliché qui a vu sa main enlacée dans Travis.

Levant le couvercle sur leur romance, une source interne a déclaré à E! News: « Ça a été très discret. Ils sont un très bon match, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis.

« Ils sont voisins et amis depuis des années, et c’est récemment devenu romantique. »