Travis Barker a parlé de sa relation avec Kourtney Kardashian et a jailli du genre de personne qu’elle est.

Le batteur de 45 ans de Blink-182 est apparu jeudi dans l’émission-débat de Drew Barrymore sur CBS et lui a dit que la star de L’incroyable famille Kardashians est une « grande maman » et une « charmante dame ».

Le couple était ami depuis près d’une décennie, Travis vivant en face de Kourtney, 41 ans, à Calabasas, mais ils se sont maintenant retrouvés dans un sens plus romantique.

Alors que le musicien n’a pas mentionné Kourtney par son nom, il a parlé de la note d’amour qu’elle lui a récemment écrite.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



La note manuscrite de Kourtney disait: « Pour beaucoup d’aventures amusantes. Puissions-nous nous détruire complètement. Amour, Kourtney. »

En plaisantant à ce sujet, Travis a déclaré à Drew: « Ma note d’amour serait comme: ‘Pouvons-nous nous coucher tôt et regarder un film?' »

Il a décrit la note comme « chaude » alors qu’il partageait ses sentiments à propos de sa petite amie pour la première fois en public.

Travis a poursuivi: « Je préférerais le contraire. Je préférerais, en quelque sorte, aller dans le flamboiement de la gloire et de la boule de flammes. »

Le couple a officialisé leur relation sur Instagram le mois dernier et Drew lui a demandé si «c’est mieux» de sortir avec quelqu’un avec des enfants plutôt que quelqu’un qui n’est pas un parent.





(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Travis a déclaré: « J’ai fait les deux jusqu’à présent. Je suis sorti avec des filles qui n’avaient pas d’enfants et je trouve ça difficile parce qu’elles auraient du mal à comprendre comme, ‘Pourquoi ne veux-tu pas aller dîner tous les soirs avec moi ? ‘ ou « Pourquoi ne veux-tu pas me voir tous les soirs? »

« Et maintenant, je passe du temps avec une femme qui est une maman formidable, qui est une grande amie et vous n’avez pas à vous soucier de rien de tout cela. »

Il a poursuivi: « » Cela vient tout simplement naturel, c’est comme une chose de maturité.

«Et j’aime aussi vraiment manquer quelqu’un et chérir le temps que je passe avec eux au lieu d’être tous les jours avec eux, surtout au début de la relation.

« Je pense que manquer quelqu’un est si important. »







(Image: Getty Images pour dcp)



Travis partage sa belle-fille Atiana, 21 ans, sa fille Alabama, 15 ans, et son fils Landon, 17 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler. Ils se sont mariés de 2004 à 2008.

Kourtney a trois enfants avec l’ex-Scott Disick, des fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans, ainsi qu’une fille Penelope, âgée de huit ans.

Parlant de ses enfants, Travis a déclaré à Drew: «Je ne peux pas les protéger de tout, je ne peux pas les protéger de tout.

«Tout ce que je peux faire est, en quelque sorte, de montrer par quelles portes j’ai franchi et ce qui a fonctionné pour moi et ce qui n’a pas fonctionné pour moi. Et les protéger et les guider autant que je peux.

