Travis Barker hospitalisé pour une pancréatite : rapport

Travis Barker serait hospitalisé pour une pancréatite.

La condition, une inflammation du pancréas, comprend des symptômes tels que des nausées, des vomissements, de la fièvre, une pression artérielle basse, une fréquence cardiaque rapide et des douleurs intenses à l’estomac, entre autres.

Plusieurs sources ont déclaré mercredi à TMZ que l’hospitalisation du rockeur mardi était due à une pancréatite. Le point de vente a noté que les médecins soupçonnent qu’il a été déclenché par une coloscopie. On ne sait pas exactement quand l’homme de 46 ans a eu sa coloscopie, mais c’était “récent”.

Une source a également déclaré à Entertainment Tonight que “Travis était malade et avait une douleur intense à l’abdomen, et cela l’inquiétait vraiment lui et Kourtney. Ils ont appelé le 911 et il a été transporté d’urgence à l’hôpital. Après avoir parlé avec Travis et effectué plusieurs tests, les médecins dit que Travis souffre de pancréatite.”

Les représentants de Barker et de sa femme, Kourtney Kardashian, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Barker a été hospitalisé mardi et Kardashian, 43 ans, était à ses côtés. Le point de vente a révélé que le batteur de Blink 182 avait été emmené à l’hôpital de West Hills pour un problème qui semblait grave. Sa fille, Alabama Barker, est allée sur Instagram et a demandé des prières.

“Veuillez envoyer vos prières”, a écrit le jeune de 16 ans sur un écran noir. Plus tôt dans la journée, Barker a tweeté “Dieu me protège”. Cependant, Barker aurait pu faire référence à une chanson de son ami proche Machine Gun Kelly, dont le documentaire Hulu “Life in Pink” a été créé lundi.

Selon le point de vente, le personnel médical de l’hôpital West Hills a indiqué que Barker avait besoin de soins supplémentaires et il a été transféré au centre médical Cedars-Sinai par ambulance. La star a été vue en train de se faire rouler sur une civière.

Quelques heures après que Barker soit allé à Cedars-Sinai, son fils Landon a interprété sa collaboration “Die in California” avec MGK, 32 ans, lors de son concert “Mainstream Sellout Tour” au Madison Square Garden de New York.

Barker et Kardashian se sont récemment mariés lors d’un somptueux mariage à Portofino, en Italie, avec leur famille et leurs amis. Le 15 mai, le duo s’est marié légalement en Californie après avoir eu un “mariage d’entraînement” à Las Vegas en avril.

Les enfants de Barker, Alabama, Landon et Atiana étaient en Italie, ainsi que les enfants de Kardashian, Mason, Penelope et Reign.

Kardashian et Barker se sont fiancés en octobre 2021. Le musicien a posé la question le 17 octobre alors que le soleil se couchait sur la plage de Montecito, en Californie. Kim Kardashian, ainsi que sa sœur Khloe et sa mère Kris Jenner, étaient sur place pour surprendre Kardashian après la proposition.

La fondatrice de Poosh a partagé la nouvelle sur Instagram, en publiant une paire de photos qui la montrent, elle et son nouveau fiancé, sur la plage, entourés de ce qui semble être un cœur décoratif géant composé de roses et de bougies.

Janelle Ash de FOX News a contribué à ce rapport.