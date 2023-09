Travis Barker et Kourtney Kardashian, enceinte, vus quitter l’hôpital – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Travis Barker47 ans, a été vu marchant à côté de sa femme enceinte Kourtney Kardashianalors qu’ils quittaient un hôpital de Los Angeles, en Californie, samedi, un jour après qu’il ait annulé certains spectacles en raison d’une « affaire familiale urgente ». Les tourtereaux ont été photographiés quittant le bâtiment et montant dans un SUV noir alors qu’ils étaient entourés de sécurité. Ils n’ont pas prêté attention aux caméras à proximité alors qu’ils portaient des tenues décontractées et se dirigeaient vers leur véhicule.

Travis portait un T-shirt blanc, un jean noir et des baskets noires et blanches. Il a également ajouté un bonnet noir sur la tête. Kourtney, 44 ans, portait une veste grise, un pantalon assorti et des baskets New Balance grises et blanches. Ses cheveux étaient coiffés en chignon haut et elle a ajouté des lunettes de soleil à son look.

On ne sait pas pourquoi Travis et Kourtney étaient à l’hôpital, mais de nombreux supporters s’inquiètent pour le couple depuis que Travis est rentré d’Europe en toute hâte. Le talentueux musicien a partagé des photos d’une salle de prière sur son compte de réseau social à peu près au même moment où Blink-182 a annoncé qu’il devait retourner aux États-Unis pour son « affaire familiale urgente ». Ni Travis ni Kourtney n’ont révélé de quoi il s’agissait.

Un jour avant que Travis et Kourtney ne soient vus à l’hôpital, l’ex-femme de Travis Shanna Moakler a été approché lors d’une sortie informelle et interrogé sur la situation. Elle a confirmé ses deux enfants avec Travis, Se poser sur19 ans, et Alabama, 17 ans, était « saine et sauve » et a admis qu’elle ne savait pas ce qui se passait mais qu’elle envoyait des prières. « Je prie juste pour que sa famille immédiate, le bébé, Kourtney et tout le monde soient en sécurité et bien », a-t-elle déclaré. TMZ. « Et j’enverrai mes prières et mes meilleurs vœux. »

Travis et Kourtney ont annoncé l’heureuse nouvelle qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en juin, lorsque ce dernier a apporté une pancarte au concert du premier qui disait : « Travis, je suis enceinte ». Depuis lors, ils ont été assez ouverts à partager leur parcours de grossesse avec des photos de baby bump et d’autres publications liées au bébé. Kourtney est déjà mère de trois enfants, dont le maçon13, Pénélope11, et Règne8 ans, avec qui elle partage son ex Scott Disick.