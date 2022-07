Travis Barker aurait été hospitalisé à Los Angeles, sa fille demande des prières

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Travis Barker aurait été hospitalisé mardi et avait sa femme Kourtney Kardashian à ses côtés.

Selon TMZ, le batteur de Blink 182 a été emmené à l’hôpital de West Hills pour un problème de santé qui semble grave. Sa fille, Alabama Barker, pris à son Instagram histoire de demander des prières mardi.

“Veuillez envoyer vos prières”, a-t-elle écrit sur un écran noir. Travis est allé sur Twitter plus tôt mardi et a écrit “Dieu me protège”.

Bien que la raison exacte pour laquelle Barker a été hospitalisé ne soit pas claire, les fans sur les réseaux sociaux ont souligné que le tweet de Barker est un titre de chanson écrit par son ami proche Machine Gun Kelly.

KOURTNEY KARDASHIAN ET TRAVIS BARKER SE DISENT “OUI” EN ITALIE LORS D’UN MARIAGE DE CONTE DE FÉES

Selon le point de vente, le personnel médical de l’hôpital West Hills a indiqué que Barker avait besoin de soins supplémentaires et il a été transféré au centre médical Cedars-Sinai par ambulance.

Fox News Digital a contacté les représentants de Barker et Kardashian.

Le couple s’est récemment marié lors d’un somptueux mariage à Portofino avec sa famille et ses amis. Le 15 mai, le duo s’est marié légalement en Californie après avoir eu un “mariage d’entraînement” à Las Vegas en avril.

Les enfants de Barker, Alabama, Landon et Atiana étaient en Italie ainsi que les enfants de Kardashian, Mason, Penelope et Reign.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kardashian et Barker se sont fiancés en octobre 2021. Le musicien a posé la question le 17 octobre alors que le soleil se couchait sur la plage de Montecito, en Californie. Kim, leur autre soeur Khloe et leur maman Kris Jenner étaient sur place pour surprendre Kardashian après la proposition.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La fondatrice de Poosh a partagé la nouvelle sur Instagram, en publiant une paire de photos qui la montrent, elle et son nouveau fiancé, sur la plage, entourés de ce qui semble être un cœur décoratif géant composé de roses et de bougies.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.