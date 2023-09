Travis Barker annule les concerts de Blink-182 en raison d’une « affaire familiale urgente »

Blink-182 a annoncé l’annulation de plusieurs représentations après que le batteur Travis Barker se soit immédiatement précipité chez lui en raison d’une urgence familiale.

« En raison d’une affaire familiale urgente, Travis a dû rentrer chez lui aux États-Unis », a partagé vendredi le groupe de rock populaire des années 90 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le groupe était alors en tournée en Europe et informait les fans des prochaines représentations programmées.

« Les concerts de Glasgow, Belfast et Dublin sont reportés. Plus d’informations concernant son retour en Europe et les dates reportées seront fournies dès que disponibles », a conclu Blink-182 dans sa publication sur les réseaux sociaux.

Bien que l’on ne sache pas exactement quelle est « l’affaire familiale urgente », Barker et sa célèbre épouse, la star de télé-réalité Kourtney Kardashian, attendent actuellement un petit garçon.

Barker a également profité de ses histoires Instagram pour partager plusieurs photos d’une salle de prière, quelques heures avant l’annonce du groupe.

La première photo était à l’extérieur de la salle de prière, avec une pancarte indiquant « Bienvenue à tous ». Il a également posté une photo à l’intérieur de la pièce avec un grand vitrail. Sa dernière photo était une banderole bleue sur laquelle était écrit : « Ensemble, nous prions ».

Les représentants de Kardashian et Barker n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

En juin, la sœur aînée des Kardashian a annoncé sa grossesse lors d’un concert de Blink-182.

La star des « Kardashians » a surpris son mari rockeur alors qu’elle tenait une grande affiche dans la foule qui disait : « Travis, je suis enceinte ».

Elle a fait référence à un précédent clip vidéo de Blink-182 du hit de 1999 « All the Smalls Thing ». Dans la vidéo, un fan passionné est vu dans la foule tenant une pancarte qui disait également « Travis, je suis enceinte ».

Kardashian et Barker ont organisé une somptueuse cérémonie de mariage en Italie le 22 mai 2022. Le couple s’est légalement marié à Santa Barbara le 15 mai après avoir eu un mariage non officiel dans une chapelle de Las Vegas en avril.

Le batteur a proposé en octobre après une relation de moins d’un an. Les deux ont chacun leurs propres enfants issus de relations antérieures.

Barker a deux enfants : son fils Landon et sa fille Alabama avec son ex-femme Shanna Moakler. Kardashian a trois enfants – ses fils Mason et Reign ainsi que sa fille Penelope – avec son ex Scott Disick.