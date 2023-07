Travis Barker achète un maillot assorti pour son fils avec Kourtney – Hollywood Life

Travis Barker sera jumelé avec lui et Kourtney Kardashiandu fils une fois le petit arrivé. Le musicien de 47 ans a partagé une photo le 10 juillet d’un ensemble assorti de maillots Tampa Bay Lightning personnalisés – un pour lui et un pour son petit garçon. Les deux maillots Adidas bleus et blancs ont le nom de famille de Travis gravé au dos. Le Clignotement-182 le batteur a partagé la photo des maillots sur ses histoires Instagram et a inclus trois emojis de biceps fléchis.

Travis et Kourtney, 44 ans, ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble le 16 juin. Kourtney a annoncé la grande nouvelle en brandissant une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » lors d’un concert de Blink-182. Travis a vu le panneau et a immédiatement quitté la scène pour embrasser sa femme. Deux jours plus tard, Kourtney a partagé ses premières photos de baby bump, dont l’une montrait Travis jouant adorablement ses baguettes sur le ventre de sa femme.

Le 24 juin, le couple a organisé une soirée de révélation de genre pour annoncer qu’ils attendaient un petit garçon ensemble. « Kravis » a réuni ses amis et sa famille pour le grand moment, au cours duquel Kourtney s’est assise sur les genoux de son mari, alors que Travis commençait à jouer de la batterie et que des confettis bleus soufflaient dans les airs. Les invités ont applaudi et applaudi pendant que Kourtney et Travis s’embrassaient pour célébrer la nouvelle qu’ils avaient un garçon.

Travis a laissé entendre que lui et Kourtney avaient déjà choisi un nom pour leur petit garçon. Mais ils gardent ça secret, pour l’instant. Ce sera le deuxième fils de Travis et le troisième de Kourtney. Travis partage Landon Barker19 – plus sa fille Barker de l’Alabama17 ans — avec son ex-femme Shanna Moakler. Pendant ce temps, Kourtney a Mason Diskk14, et Règne Disick8 – ainsi que sa fille Pénélope Disick11 ans — avec son ex Scott Disick.

Le couple s’est officiellement marié dans un palais de justice de Santa Barbara en mai 2022, moins d’un an après s’être fiancé au magnifique Rosewood Miramar à Montecito, en Californie, en octobre 2021. Ils ont suivi leur cérémonie de mariage légale par une grande célébration à Portofino, Italie avec leurs familles, y compris tous leurs enfants.

