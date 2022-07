Travellers’ Choice : Summerland Waterfront Resort and Spa remporte le prix Tripadvisor

Le Summerland Waterfront Resort and Spa est reconnu par Tripadvisor pour 2022 avec un prix « Travellers’ Choice ».

Les centres de villégiature gagnent le prix en obtenant d’excellentes critiques de voyageurs venant du monde entier. Connu sous le nom de “Best of the Best”, le prix ne peut être remporté qu’en gagnant une réputation exceptionnelle parmi les clients qui visitent et prennent le temps d’écrire une critique – ce dernier est souvent le plus difficile.

“Pour que nos clients prennent le temps d’écrire une excellente critique, il faut plus qu’une superbe propriété avec des équipements recherchés. Nos critiques et nos notes sont dues à notre équipe de personnes exceptionnelles qui vont au-delà de la convivialité et qui se soucient vraiment de la façon dont nos clients vivent l’hôtel », a déclaré Tom Matthews, directeur général du complexe.

Le conseiller commercial en chef de Tripadvisor, Kanika Soni, a fait l’éloge de la station.

“Qu’il s’agisse d’utiliser de nouvelles technologies, de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou d’embaucher du personnel exceptionnel, je suis impressionné par les étapes [the resort’s] prises pour répondre aux nouvelles demandes des voyageurs. [The resort] adapté avec brio face à l’adversité », a déclaré Soni.

Gagner des avis clients positifs pendant la pandémie de COVID-19 est un défi. Avec des mesures de sécurité accrues, certaines entreprises ont dû adopter une approche impersonnelle pour assurer la sécurité des clients. La capacité du Summerland Waterfront Resort and Spa à trouver un équilibre entre le confort et la propreté est ce que les clients appellent la motivation pour laisser des critiques positives, a déclaré Soni.

Pour couronner le tout son succès sur Tripadvisor, le complexe s’est également classé parmi les 25 meilleurs complexes Tripadvisor au Canada, ce qui en fait le seul hôtel de l’Okanagan à le faire.

