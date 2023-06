Travelers Championship 2023 LIVE: heures de départ au Royaume-Uni, terrain, conseils de paris et commentaires de talkSPORT – Rory McIlroy cherche à riposter après le chagrin de l’US Open

L’action de golf d’élite continue d’être intense et rapide cet été alors que le championnat des voyageurs a lieu cette semaine.

Après la brillante victoire de Wyndham Clark à l’US Open, les meilleurs du jeu se rendront dans le Connecticut pour un autre événement désigné.

2 McIlroy voudra riposter après son chagrin à l’US Open chez les Travellers Crédit : Getty

The Travelers est l’un des meilleurs tournois du circuit et a été remporté par Xander Schauffele l’année dernière.

Maintenant, Scottie Scheffler, Jon Rahm et Rory McIlroy seront les têtes d’affiche du TPC River Highlands cette semaine.

McIlroy aura hâte de remporter la victoire ici après avoir de nouveau été cruellement à court de gloire majeure à Los Angeles dimanche.

Les éliminatoires de la FedEx Cup approchent également à grands pas alors que la course à la gloire d’East Lake se réchauffe.

Championnat des voyageurs 2023 : Date et comment suivre

Le tournoi se déroule du jeudi 22 juin au dimanche 25 juin.

Il aura lieu au TPC River Highlands dans le Connecticut. Le parcours est un par 70 et mesure 6 844 mètres de long.

Les matchs pour les deux premiers tours commenceront à 12h, heure du Royaume-Uni, tandis que l’action débutera à 15h ce week-end.

talkSPORT 2 aura des commentaires en direct de toute l’action chaque jour du tournoi.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

2 Un autre champ d’élite sera en action au TPC River Highlands

Championnat des voyageurs 2023 : heures de terrain et de départ

Ce tournoi est un autre événement désigné sur le PGA Tour, ce qui signifie qu’il y aura un champ stellaire à Cromwell.

Les trois meilleurs joueurs du monde, Scheffler, Rahm et McIlroy, seront tous au départ.

Les goûts de Schauffele, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick et Max Home seront également en action.

Les regroupements et les heures de départ pour les deux premiers tours seront confirmés mardi tandis que le champ complet peut être trouvé ici.

Travelers Championship 2023 : Que s’est-il dit ?

McIlroy reste confiant qu’il mettra fin à sa sécheresse majeure peu de temps après avoir manqué un seul coup à l’US Open.

Il a déclaré: « Quand je gagnerai enfin ce prochain majeur, ça va être vraiment, vraiment sympa.

« Je passerais 100 dimanches comme celui-ci pour mettre la main sur un autre championnat majeur.

« Le terrain de golf jouait vraiment difficile mais dans l’ensemble, j’ai joué un tour solide. C’est de belles marges à ce niveau, à ce tournoi en particulier, mais je me suis battu jusqu’au bout.

« Je continuerai à revenir jusqu’à ce que j’en reçoive un autre. »

Interrogé après le tour quand ses préparatifs pour l’Open ont commencé, McIlroy a déclaré: « Il y a trois minutes.

« Je jouerai les voyageurs, je jouerai l’Open d’Ecosse [at The Renaissance Club in Scotland in July] mais je me concentre sur le fait de m’assurer que je suis prêt à aller à Liverpool. »