Travel news : le plus gros avion de passagers au monde passe au vert

L’avenir des transports

Airbus a annoncé le 30 novembre qu’il développait un moteur à pile à combustible à hydrogène qu’il prévoyait de tester sur un A380, le plus gros avion de passagers au monde. Des vols d’essai sont prévus pour 2026.

Et dans d’autres innovations de transport, la voiture volante XPeng a effectué son premier vol d’essai public à Dubaï en octobre. Le véhicule biplace 100 % électrique décolle à la verticale sans besoin de piste et est donc adapté aux agglomérations urbaines.

Au niveau du sol, les microcars légers pourraient être l’avenir de la conduite en ville, alors que les pays du monde entier prennent des mesures pour nettoyer leurs rues de la circulation dense et de la pollution.

Monde sauvage

Vous attendez longtemps pour un concours de photographie présentant d’incroyables images de la faune et de la nature du monde entier, puis deux se présentent à la fois.

Plus d’humeur pour une rainette, un crabe ermite et une bataille mortelle de léopard contre steenbok ? Découvrez ensuite les gagnants du concours photo de la British Ecological Society.

Pleins feux sur Hawaï

Le Mauna Loa d’Hawaï, le plus grand volcan actif du monde, crache toujours de la lave après avoir éclaté pour la première fois en près de 40 ans. Voici pourquoi les cendres volcaniques présentent un danger pour les avions.

L’ancienne hôtesse de l’air Gwendolyn Bruhn, 94 ans, a volé avec Hawaiian Airlines dans les années 1940, des années avant qu’Hawaï ne devienne un État américain. Voici ses souvenirs d’avoir fréquenté des stars telles que Jimmy Stewart et la nageuse Esther Williams.

Hawaï est depuis longtemps l’une des destinations de vacances préférées du Japon. La raison de son attrait durable est quelque chose que les Japonais appellent “iyashi”, qui signifie “guérison” ou “confort”. Voici l’histoire de cette histoire d’amour.

Pleins feux sur l’Arabie saoudite

Des images de drones tournées dans le désert saoudien ont révélé un énorme rocher en forme de poisson émergeant des sables. Le photographe Khaled Al Enazi a capturé la perspective aérienne unique.

Et dans d’autres “choses saoudiennes qui ressemblent à la vie marine mais qui n’en sont pas”, une société de conception espère fabriquer un énorme bateau en forme de tortue de 8 milliards de dollars qui pourrait devenir la plus grande structure flottante jamais construite.

Parcourir le monde en ambulance

Les trajets en ambulance ne sont généralement pas détendus et tranquilles, mais pour le couple britannique Lawrence Dodi et Rachel Nixon, une ancienne ambulance privée est leur véhicule de choix pour un voyage autour du monde.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Attachez vos ceintures de sécurité

Chaque semaine, nous mettons en lumière un voyageur qui a eu des démêlés avec la loi, et cette fois c’est au tour d’Odell Beckham Jr. La star de la NFL a été expulsée d’un vol à Miami le 27 novembre après avoir refusé de se conformer au protocole de sécurité, a annoncé la police.

Beckham Jr. n’a pris aucun risque lorsqu’il est parti en tournée le 1er décembre. Il a publié une histoire Instagram depuis un jet privé, disant “pas aujourd’hui” et “retour à la normale”.

J’ai le jus

Vous pouvez économiser de l’espace précieux dans vos bagages – et avoir moins de poids à transporter – si vous remplacez vos chargeurs encombrants pour ordinateur portable, tablette et smartphone par un chargeur GaN compact et puissant à faible consommation d’énergie qui peut être utilisé avec les trois.