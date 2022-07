Travaux routiers IDOT prévus jeudi pour la route 14 à Cary – Shaw Local

Le ministère des Transports de l’Illinois travaillera au repavage de la partie ouest de la Northwest Highway, US Route 14, toute la journée du jeudi 14 juillet, a annoncé le ministère dans un communiqué de presse.

Les réparations de la chaussée auront lieu entre 7 h et 15 h 30 le long de la route 14 entre la route 31 de l’Illinois et la route Three Oaks à Cary, sur un tronçon d’environ 1,5 mille, selon le communiqué.

Bien que le département ait averti les automobilistes de s’attendre à des retards, au moins une voie dans chaque direction restera ouverte pendant la durée des travaux, et l’accès aux résidences et aux commerces le long de la route sera maintenu, selon le communiqué.

IDOT a entrepris des travaux routiers plus importants le long de la route 14 à Crystal Lake qui ont commencé en avril et travaille actuellement sur un tronçon en direction est le long de la route 176, également à Crystal Lake.

Les résidents peuvent vérifier la circulation et les conditions routières autour de l’Illinois à getaroundillinois.com.