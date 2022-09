Travaux d’infrastructure à l’horizon pour le projet Dixon Gateway – Shaw Local

DIXON – La ville espère terminer l’infrastructure souterraine d’ici la fin de l’année pour le projet Gateway qui devrait amener des stations-service, des restaurants et au moins un hôtel dans le corridor de l’Interstate 88.

Le développement le long de l’avenue South Galena en face de Walmart entre les routes Keul et Bloody Gulch a débuté en avril avec le projet de construire une douzaine de bâtiments. Les travaux sur le site pour niveler le sol ont commencé peu de temps après, et les responsables ont estimé que la construction d’un hôtel commencerait en juillet, suivie d’autres bâtiments.

[ Gateway groundwork gets going in Dixon ]

Cependant, les travaux se sont arrêtés sur le site au cours des derniers mois car les promoteurs ont dû redessiner les plans pour accueillir une deuxième station-service, a déclaré mardi le maire Li Arellano Jr. lors d’une mise à jour du maire axée sur le développement économique, les infrastructures et le budget de la ville.

“Ils ont fait une pause de quelques mois pour ne pas avoir à remuer la terre deux fois”, a-t-il déclaré.

[ Work on Dixon Gateway Project to resume soon ]

Il est développé par Xsite Real Estate de Burr Ridge et Walsh Partners d’Elmhurst. Xsite est le développeur de Presidential Parkway Plaza, le projet de quatre bâtiments au nord de Walmart le long du côté sud de Keul Road. La ville, la Lee County Industrial Development Association et la Sauk Valley Bank sont également partenaires du projet.

Le nivellement du sol prendra encore un mois ou deux.

Des tracteurs tirant des grattoirs commencent à niveler la propriété adjacente à Keul Road à Dixon qui fait partie du site de développement de Gateway le 25 mai. (Troy Taylor)

Le conseil municipal de Dixon a approuvé les lignes de plat finales modifiées pour le projet plus tôt ce mois-ci, et la ville lancera une offre pour des travaux d’infrastructure dans la semaine ou les deux prochaines, a déclaré Arellano.

La ville engagera environ 4 millions de dollars dans des travaux d’infrastructure pour le projet, dont 3 millions de dollars seront payés par des subventions de l’État.

L’objectif est de terminer les nouvelles conduites d’eau, les égouts et les égouts pluviaux cette année et de faire les travaux en surface sur la nouvelle route au printemps, a-t-il déclaré.

Les entreprises qui s’installent dans l’empreinte Gateway n’ont pas encore été annoncées.