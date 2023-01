Travaux de contrôle des avalanches pour fermer l’autoroute 1 entre Revelstoke et Golden

L’autoroute 1 entre Revelstoke et Golden sera fermée demain (27 janvier) de 7 h à 17 h pour des travaux de contrôle des avalanches.

⚠️RAPPEL : Contrôle des avalanches prévu entre #RevelstokeBC et #GoldenBC et # Hwy1. Du vendredi 27 janvier à 7h00 PST au vendredi 27 janvier à 17h00 PST. Aucun détour disponible. Vérifier @DriveBC pour les mises à jour pic.twitter.com/Q52BsiqN5B – District des Rocheuses (@TranBCRockyMtn) 26 janvier 2023

La fermeture couvrira tout le tronçon de la route 1 entre Revelstoke et Golden pendant la majeure partie de la journée. Pendant la fermeture, il n’y aura pas d’itinéraire alternatif disponible, les conducteurs doivent donc planifier à l’avance.

DriveBC a fait l’annonce jeudi après-midi. Ils ont également déclaré qu’une mise à jour sur les progrès serait faite le vendredi 27 janvier à 16 heures.

