Travaux de contrôle des avalanches pour fermer l’autoroute 1 à l’ouest de Revelstoke

Des travaux de contrôle des avalanches fermeront la route 1 à l’ouest de Revelstoke cet après-midi (2 janvier).

Les travaux prévus entre Griffin Lake Avalanche Gate et Boulder Mountain Avalanche Gate sur environ 16 km fermeront l’autoroute de 14 h 30 à 15 h 30.

Aucun détour ne sera disponible.

Un avertissement d’avalanche est en vigueur pour les zones de l’arrière-pays de l’intérieur de la Colombie-Britannique, jusqu’à lundi (2 janvier). L’avertissement couvre la plupart des parcs nationaux des montagnes Columbia, des glaciers et du mont Revelstoke de la province et les Rocheuses du Nord et s’étend également des limites sud du Purcell Wilderness Conservancy, des parcs provinciaux Kokanee et Valhalla et du lac Williston au nord de Pine Pass et de Mackenize.

@josh_piercey

josh.piercey@revelstokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Revelstoke