Travaux d’atténuation des incendies de forêt en cours à Lake Country

Dans le cadre du volet de financement de la réduction des risques de feux de forêt sur les terres de la Couronne, le gouvernement de la Colombie-Britannique a un projet de réduction des risques en cours près de Spion Kop à Lake Country.

Le district de ressources naturelles d’Okanagan Shuswap brûle environ 1 600 tas de débris de bois au-dessus de Carrs Landing Road, à l’ouest de l’autoroute.

Le projet vise à éliminer les combustibles avant la saison des incendies de forêt.

Les travaux d’atténuation devraient se poursuivre jusqu’au printemps, selon le site et les conditions météorologiques.

De la fumée et/ou des flammes peuvent parfois être visibles à Lake Country et dans les environs.

Pour plus d’informations sur le projet, contactez le district des ressources naturelles d’Okanagan Shuswap au 778-943-7086.

