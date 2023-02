Travaillez-vous dans l’industrie automobile ? Nous voulons de vos nouvelles.

La croissance des ventes de véhicules électriques a créé des milliers d’emplois dans la fabrication automobile, les batteries et d’autres nouveaux domaines, mais non sans agitation. On parle de licenciements chez certains fournisseurs et constructeurs automobiles alors même que d’autres entreprises se développent.

Je couvre l’industrie automobile pour le New York Times, et je prévois d’écrire sur la façon dont le changement de technologie affecte les emplois.

Si vous travaillez pour un fabricant ou un fournisseur de véhicules électriques, comme un fabricant de batteries, j’aimerais savoir comment ces changements vous affectent – si vous trouvez le travail revigorant ou épuisant, et à quoi ressemble l’environnement de travail.

Je prévois également d’écrire sur l’évolution des emplois impliquant des véhicules à moteur à combustion. Certains travailleurs pourraient considérer les véhicules électriques comme une menace tandis que d’autres pourraient les voir comme une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences.