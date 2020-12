Le travail à distance étant désormais un mode de vie pour les professionnels centrés sur les ordinateurs portables du monde entier, le travail à domicile en 2020 cédera la place au «travail de n’importe où» en 2021 et au-delà.

Vivre une existence autonome qui ne nécessite pas de se présenter au travail dans un bureau (ou même d’être dans une ville spécifique) signifie que les « nomades numériques » peuvent se déplacer et mener leurs affaires de n’importe où avec le wifi.

Parallèlement à cela, il y a eu une baisse dévastatrice du tourisme, ce qui signifie que de nombreux pays du monde (en particulier les destinations paradisiaques dépendantes économiquement des visiteurs) font tout leur possible pour attirer les étrangers.

Nous avons examiné sept sites qui ont récemment lancé des visas dédiés aux nomades numériques.

Barbade

L’année Timbre de bienvenue de la Barbade a été l’un des premiers visas numériques nomades à être disponibles en juillet. C’est aussi l’un des plus chers.

Mais le premier ministre Mia Mottley dit qu’il est flexible.

«Vous pouvez venir ici et travailler pendant quelques mois à la fois; revenir et revenir », explique-t-elle.

Selon le président de Barbados Tourism Marketing Inc, Sunil Chatrani, l’île «possède les services Internet et mobiles par fibre optique les plus rapides des Caraïbes».

Prix: 1650 € / personne ou 2500 € pour les familles

Bermudes

Les Bermudes sont également heureuses d’accueillir des travailleurs à distance jusqu’à 12 mois, à condition qu’ils puissent fournir une assurance maladie, ainsi qu’une preuve d’emploi ou d’inscription à l’enseignement supérieur.

Agence de développement des affaires des Bermudes peut fournir des conseils et une assistance lorsqu’il s’agit de se connecter avec la communauté d’affaires locale.

Prix: 220 €

Ile Maurice

Maurice Visa premium permettra aux travailleurs indépendants de s’installer sur cette île de l’océan Indien jusqu’à un an, à condition qu’ils gagnent leur principale source de revenus ailleurs.

Un concierge aidera les arrivées à trouver un logement, à obtenir une voiture et à ouvrir un compte bancaire.

Prix: TBC

Antigua-et-Barbuda

Antigua et Barbuda’s ‘Résidence numérique nomadeLe programme de visa est valable jusqu’à deux ans – à condition que les candidats s’attendent à gagner plus de 50 000 dollars par an.

Ce pays indépendant du Commonwealth (composé de deux îles) est situé aux Antilles et possède à la fois une forêt tropicale et de superbes plages de sable blanc.

Prix: 1240 € / personne ou 1650 € pour un couple ou 2500 € pour une famille.

Anguilla

L’île basse d’Anguilla, dans les Caraïbes orientales, est charger le même comme la Barbade pour son visa de travail de 91 jours à 12 mois.

«Échangez les trottoirs pour les travaux de plage», dit-il dans sa vidéo promotionnelle.

La proposition est vraiment tentante même s’il vaut la peine de noter que c’est une très petite île mesurant seulement 26 km sur 5 km, il y a donc un choix très limité de restaurants, bars et hôtels.

Tarif: 1650 € / individuel ou 2500 € / famille

Îles Caïmans

Le programme Global Citizen Concierge permet à des personnes financièrement indépendantes de travailler aux îles Caïmans pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Cependant, les candidats doivent gagner un revenu minimum de 83 000 € par an, s’ils postulent à titre individuel. Ce territoire britannique d’outre-mer compte trois îles, Grand Cayman étant la plus grande avec 196 km².

Prix: 1250 € par an pour un maximum de deux personnes (415 € par personne à charge, par an)

Mexique

Si vous avez envie de vous installer dans le paradis tropical branché de Tulum, par exemple, le visa de résidence temporaire du Mexique est disponible pour les nomades numériques qui ont gagné plus de 27000 USD au cours de l’année écoulée ou ont eu un revenu mensuel de 1620 USD ou plus au cours des six derniers. mois.

Louer une propriété est bon marché et le pays a une grande variété d’expériences et de lieux à explorer.

Prix: 30 €

Alors que les gens repensent non seulement leur façon de travailler, la façon dont ils vacances, les avantages de combiner travail et loisirs sur une période prolongée deviendront évidents et reconnus d’une manière que les gens n’avaient pas le courage de faire auparavant.

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender