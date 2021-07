Travaillez ensemble ou un mariage se fanera sur la vigne

CE QUE quelques semaines le premier ministre a eu.

Un mariage, une liaison et une rupture – bien que les deux derniers n’impliquent pas directement Boris Johnson mais quelques-uns de ses principaux ministres.

Dans la foulée de la rupture du mariage de Matt Hancock – à la suite de la révélation par The Sun de sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo – Michael Gove annonce qu’il se sépare de sa femme après 20 ans.

Cette nouvelle est la dernière chose que Boris aurait voulu entendre après la démission de Hancock de son poste de secrétaire à la Santé à la suite de sa violation des règles de Covid.

Ce que tout leader veut, c’est la stabilité.

Et quelle période étrange et instable cela a été à Downing Street.

Personne ne sait pourquoi Gove et Sarah Vine ont décidé d’arrêter.

Mais Boris savait peut-être que cette bombe attendait dans les coulisses.

Vous ne vous réveillez pas seulement après 20 ans de mariage et décidez que c’est fini.

La rupture d’une relation de longue date, en particulier celle qui implique des enfants, se produit avec le temps.

Les gens ont tendance à s’accrocher jusqu’à ce qu’ils arrivent là où ils ne peuvent même plus supporter la façon dont leur partenaire respire.

Ensuite, ils sentent qu’ils n’ont pas le choix.

Il n’est jamais agréable de voir un couple divorcer.

Les gens disent que cela devrait être plus facile quand personne d’autre n’est impliqué, mais cela me semble plus triste.

Quand un couple se sépare ainsi, cela semble refléter à quel point leur mariage doit être difficile.

L’implication est qu’ils ne peuvent pas supporter d’être à proximité les uns des autres.

Sarah Vine a écrit la semaine dernière à quel point il peut être difficile d’être mariée à un politicien.

Les meilleurs mariages sont ceux où le couple grandit ensemble et où personne n’est laissé pour compte.

Lorsqu’un partenaire crée une entreprise ou une carrière, il est essentiel qu’il emmène son partenaire avec lui dans son voyage.

Beaucoup de ces emplois impliquent des voyages à l’étranger, des dîners et des événements glamour.

Votre confiance commence à se construire, ainsi que votre réseau et votre richesse.

Il est vital que votre partenaire vous accompagne, sinon vos vies commencent à évoluer dans des directions opposées, notamment parce que vous n’avez rien à dire et que vous vous retrouvez sans rien en commun.

Comme Sarah Vine l’a écrit dans sa chronique, qui portait ostensiblement sur le mariage de Hancock : « Ces femmes sont toujours plus ou moins la même personne qu’elles étaient lorsqu’elles se sont mariées. Mais leurs politiciens ne le sont pas.

Le ressentiment s’installe lorsque vous êtes laissé à la maison pendant que votre partenaire est en train de faire tout ce que vous aimeriez faire. Cela peut être corrosif.

À titre personnel, je suis marié depuis 26 ans et j’ai le privilège de dire que nous avons grandi ensemble de toutes les manières.

Nous nous sommes également soutenus tout au long du processus.

Je me sens chanceux d’avoir toujours pensé qu’il est important d’avoir plus que les enfants en commun.

Il est essentiel de pouvoir rire et profiter de la compagnie des autres, d’avoir des amis avec qui vous aimez passer du temps.

Mais surtout, il est important que lorsque vous êtes seuls ensemble, vous l’aimez.

CRISE DE LA QUARANTAINE

Comme tout, laissé sans surveillance, les mariages deviennent périmés après un an, sans parler de deux décennies.

C’est pourquoi vous devez continuer à faire des efforts.

Lorsque vous savez que vous vous éloignez, il est temps de faire quelque chose.

Mais en regardant autour de moi, je ne peux m’empêcher de me demander si la pandémie a quelque chose à voir avec la simple prolifération d’hommes qui semblent traverser une crise de la quarantaine.

Avoir des aventures, des relations qui se détériorent – ​​cela pourrait-il simplement être dû au fait de passer trop de temps ensemble pendant le verrouillage ?

Ce qui, avouons-le, pourrait mettre la patience d’un saint à l’épreuve.

La bonne chose à propos de Boris, avec son histoire, c’est qu’il ne portera pas de jugement lorsqu’il s’agira de gérer les retombées d’une liaison et d’une rupture.

Tout cela mis à part, cependant, il semble que les événements des deux dernières semaines aient eu un effet sur le public.

Amanda Milling, la coprésidente du Parti conservateur, a reconnu que la conduite de Hancock était un problème dans la campagne électorale partielle de cette semaine.

« C’est quelque chose qui est arrivé sur le pas de la porte », a-t-elle déclaré. «Je dois être honnête à ce sujet. Ils (les électeurs) ont eu des problèmes au cours du week-end en ce qui concerne ce qui s’est passé.

Pour être clair, Sarah Vine semble une femme assez formidable.

Je soupçonne que c’est elle qui a mis un terme à son mariage alors qu’elle est encore assez jeune pour avoir « une autre » vie.

A 54 ans, elle est dans la fleur de l’âge. Elle a l’énergie et la concentration pour sortir et mener une vie différente, celle que Gove n’accomplit plus.

Et si c’est le cas, je lui souhaite tout le meilleur et je l’admire pour avoir passé cet appel.

La reine est la joie à 95 ans

La reine n’est-elle pas tout simplement incroyable ?

Photographiée aux côtés de sa fille, la princesse Anne, voyant Sa Majesté portant un fabuleux manteau turquoise et un chapeau assorti à l’Université d’Édimbourg cette semaine, je me suis émerveillée de son apparence radieuse à l’âge de 95 ans – et après avoir récemment perdu son mari, l’amour de sa vie.

La reine avait l’air d’avoir un ressort dans sa démarche si une telle chose est possible à son âge Crédit : AFP

La reine avait l’air d’avoir du ressort dans le pas, si cela est possible à son âge.

Et puis il y a Anne, une héroïne si méconnue de la famille royale, toujours avec sa mère.

On dit qu’une fille n’est qu’une petite fille qui grandit pour devenir votre meilleure amie.

Eh bien, cela semble certainement être très vrai dans le cas de la reine et de la princesse Anne.

Merveilleux événement familial

J’ai juste adoré regarder le football ces deux dernières semaines.

J’ai adoré regarder l’Angleterre gagner contre l’Allemagne en particulier et voir le prince George au match avec sa mère et son père.

Le prince George encourage l’Angleterre avec maman et papa Crédit : AFP

C’est un si bon rappel que le football est l’événement familial le plus merveilleux et aussi pourquoi il a été l’un des services «d’urgence» pendant la pandémie, les joueurs continuant à jouer, divertissant tout le monde pendant que nous sommes coincés à la maison.

C’était un grand match, et les Euros s’avèrent formidables pour le pays.

Maman mia, quelle dame

Oh comme j’ai adoré les photos de Goldie Hawn ayant ce qui semblait être le moment de sa vie alors qu’elle se baignait dans l’océan en vacances en Grèce avec son mari acteur Kurt Russell.

À 75 ans, Goldie a la joie de vivre d’une personne de la moitié de son âge

Goldie Hawn a partagé des photos d’elle en train de s’amuser alors qu’elle se baignait dans l’océan Crédit : Instagram @goldiehawn

Goldie a eu une carrière fabuleuse, une grande famille et a vécu avec l’amour de sa vie à ses côtés Crédit : Getty

Elle a partagé une vidéo d’elle-même en train de danser sur le morceau de 1975 d’Abba, Mamma Mia! sur Instagram avec la légende : « Je ne peux pas m’arrêter, je n’arrêterai pas de danser à Skiathos, en Grèce. . . Mamma Mia, quelle île !

Ils disent que vous ne vivez qu’une fois – mais si vous le vivez bien, une fois suffit

Cette femme a vécu sa vie « correctement » – elle a eu une carrière fabuleuse, une famille formidable et a vécu avec l’amour de sa vie à ses côtés.

Ce doit être la raison pour laquelle elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur.

Faites trier le THS La PLUPART des femmes présentant des symptômes de la ménopause doivent consulter un médecin généraliste plusieurs fois avant d’être diagnostiquées, révèle une nouvelle enquête. Les trois quarts ont souffert de symptômes tels que des bouffées de chaleur pendant un an avant d’obtenir de l’aide, et 15 pour cent ont attendu six ans. Il est étonnant que les médecins généralistes soient si lents à diagnostiquer lorsque vos règles s’arrêtent et que vous avez des sueurs chaudes. La plupart des femmes s’en sortent admirablement sans intervention médicale. Mais ceux qui ont besoin d’un THS doivent s’attendre à ce qu’on le leur prescrit.

Marche de la honte des voyous

JE SUIS écœuré en regardant des images de la policière qui a été jetée au sol et frappée à la tête par des manifestants lors d’une marche anti-confinement.

Sorti cette semaine pour aider à retrouver son agresseur, le film montre l’officier emporté par des collègues lors de la manifestation dans le centre de Londres le 14 juin.

Les gens ont le droit de marcher mais devraient le faire pacifiquement Crédit : Reuters

Elle est tombée alors qu’une lutte a éclaté lorsque des manifestants ont tenté de libérer l’une des deux personnes arrêtées pour suspicion d’obstruction de l’autoroute.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens ?

Ils ont le droit de marcher.

Après tout, nous sommes une société tolérante. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas le faire pacifiquement ?

Il n’est pas nécessaire d’attaquer un officier qui est juste là pour s’assurer que tout se passe bien.

Les manifestants ont de nouveau défilé le week-end dernier, dans Oxford Street à Londres, défiant les règles de distanciation sociale et protestant contre les précautions de Covid, notamment les masques faciaux et les passeports vaccinaux.

Ils semblaient en colère et furieux contre d’autres personnes qui avaient la témérité de simplement porter des masques et d’essayer de traverser la rue.

Pendant la pandémie, il a été conseillé aux gens de porter des masques, de se laver les mains, de garder leurs distances et de se faire vacciner.

Il ne s’agit pas de contrôler les gens mais de les garder en sécurité, ainsi que d’autres personnes vulnérables.

Les choses changent.

Quand il a été prouvé que le port d’une ceinture de sécurité de voiture vous maintient en vie, nous avons été obligés de les porter par la loi – non pas pour nous contrôler mais pour nous garder en vie.

Travail flexible LE nouveau patron de Citigroup a appelé les parents à utiliser sa carrière pour promouvoir le travail flexible, en déclarant : « Toutes ces mamans et ces papas, et tous ceux qui pensent être parents, veuillez m’utiliser comme exemple. Jane Fraser est devenue la première femme à diriger une grande banque de Wall Street lorsqu’elle a occupé le poste le plus élevé chez Citi en février et a travaillé à temps partiel lorsque ses enfants étaient jeunes. Elle est une championne des femmes et de la diversité, et nous ne pouvons pas en avoir trop dans le monde. En lisant son parcours d’employée à temps partiel à PDG, cela m’a rappelé ce vieil adage : « Vous êtes plus courageux que vous ne le croyez, plus fort que vous n’en avez l’air et plus intelligent que vous ne le pensez » – c’est le message parfait à transmettre à vos enfants.