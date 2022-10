Travaillez depuis une plage européenne avec le nouveau visa nomade numérique du Portugal

Quand on pense « nomade numérique », on pense immédiatement aux destinations tropicales.

La communauté des nomades numériques se développe rapidement en Europe, de plus en plus de pays créant des visas spécifiques pour que les étrangers puissent y travailler à distance. La Croatie, l’Islande et la Grèce font partie de ceux qui proposent déjà ce style de visa, tandis que d’autres comme l’Espagne envisagent de le lancer prochainement.

Le Portugal est déjà une destination de choix pour travailler et vivre à l’étranger. Plages, villes et montagnes – le petit pays de 10 millions d’habitants a tout pour plaire. Et combiné avec un coût de la vie moins cher par rapport à de nombreux pays européens et aux États-Unis, il a devenir populaire parmi les expatriés.

Environ 7 000 Américains vivaient dans ce pays du sud de l’Europe fin 2021, selon les données les plus récentes publiées par le Office portugais de l’immigration et des frontières. Dans l’ensemble, le pourcentage d’étrangers vivant au Portugal est à un niveau record.

La recherche a suggéré que le Portugal est le troisième pays le plus sûr au monde pour les nomades numériques, le pays est arrivé neuvième dans un classement des pays les plus sains pour ceux qui travaillent et vivent à l’étranger et la plate-forme nomade numérique Liste nomade classe Lisbonne, la capitale du Portugal, comme la première destination sur la base des commentaires de sa communauté.