Après avoir marqué l’histoire plus tôt ce mois-ci avec un syndicat nord-américain de centaines de personnes, les employés de Google et de sa société mère Alphabet ont amené leur syndicat à se syndiquer au niveau mondial, rassemblant des travailleurs de 10 pays.

L’Alphabet Workers Union, formé par des employés de Google et d’Alphabet aux États-Unis et au Canada au début du mois, s’est associé à 12 autres syndicats de googleurs, unissant des travailleurs de 10 pays sous l’égide d’Alpha Global. Le nouveau syndicat mondial est affilié à UNI Global Union, une association de 20 millions de syndicats qui comprend des employés d’Amazon.

Outre les États-Unis et le Canada, les syndicats de Google au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse, en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Suède et en Belgique ont rejoint le projet. La formation du méga-syndicat a été annoncée dans un communiqué de presse lundi.

Alors que les travailleurs d’Alphabet saluent leur employeur comme « un architecte du nouveau monde du travail« Et un »grand incubateur d’innovations, « ils déplorent également son rôle en tant que »créateur d’inégalités, impliqué dans le harcèlement sexuel et l’oppression des minorités sexuelles et des personnes de couleur. »

C’est un endroit où de nombreux travailleurs sont venus changer le monde – pour le rendre plus démocratique – seulement pour trouver Alphabet réprimant la parole et réprimant l’organisation des travailleurs tout en consolidant le pouvoir monopolistique.

Alpha Global, tout comme l’Alphabet Workers Union, s’efforcera d’apporter des changements chez Google en « construction de la solidarité des travailleurs»Plutôt que de forcer le géant de la technologie à la table des négociations – ce qu’il ne peut légalement pas faire. Il ne peut pas non plus obliger Google à signer un accord de neutralité, qui interdirait à l’entreprise de lutter contre les syndicats. Néanmoins, le spectacle de l’unité transcontinentale des travailleurs représente une étape historique dans le climat typiquement anti-syndical de la Big Tech.

En travaillant avec UNI Global Union, les Googleurs peuvent espérer reproduire les récents succès des employés d’Amazon. Alors que les travailleurs d’Amazon n’ont pas conclu d’accord juridiquement contraignant avec le géant du commerce électronique, la campagne « Make Amazon Pay » d’UNI Global Union a obtenu le mois dernier le soutien de plus de 400 législateurs dans 34 pays avec ses demandes d’amélioration des conditions de travail, payer sa juste part d’impôts et assumer la responsabilité de son empreinte carbone.

Amazon a fait l’objet d’un examen approfondi compte tenu de la flambée de ses bénéfices pendant la pandémie de Covid-19 et est, comme Google, actuellement confronté à une série de lois antitrust aux États-Unis, dans l’UE et ailleurs. Les deux sociétés ont fait face à un tollé public pour leurs efforts massifs pour contrôler le flux d’informations, et les deux ont été ratissées par leurs propres employés pour avoir prétendument collaboré avec des régimes répressifs (y compris les autorités d’immigration du gouvernement américain, dans le cas d’Amazon) sur reconnaissance faciale et autres produits d’IA.

« Les problèmes d’Alphabet – et créés par Alphabet – ne se limitent pas à un seul pays et doivent être abordés au niveau mondial», A déclaré la Secrétaire générale d’UNI, Christy Hoffman, au Verge, qui était le premier média à faire connaître la formation du syndicat mondial. Alpha Global élira son propre comité directeur, en choisissant des représentants de Google et d’UNI lui-même.

L’AWU a connu une croissance phénoménale depuis sa création au début du mois, passant de 230 membres à plus de 700 en seulement la première semaine de son existence. Dans le même temps, les employés de Google semblent être devenus plus confiants en exprimant leur mécontentement face aux politiques de l’entreprise à mesure que les campagnes de recrutement des employés se développaient. Pendant ce temps, les gouvernements se sont largement montrés timides lorsqu’il s’agit de donner suite aux menaces de police de Google. Lorsque des amendes sont émises, elles sont souvent pitoyablement minimes par rapport aux bénéfices massifs de Google.

« Si [global tech companies like Google] agissent de cette manière presque entièrement sans contrôle par les gouvernements, alors il n’y a pas de prise sur ce qu’ils peuvent faire», A déclaré l’organisatrice syndicale irlandaise Fionnuala Ni Bhrogain au Verge. « Ce pouvoir doit être contrôlé, et ce n’est que par l’action collective que les travailleurs sont capables de le faire.«

