Un ouvrier du bâtiment a été grièvement blessé après avoir été attaqué par un dragon de Komodo dans un complexe controversé «Jurassic Park» en construction en Indonésie.

Selon un Rapport DailyMail, le travailleur identifié plus tard comme Elias Agas, a été attaqué par le reptile alors qu’il aidait à construire le complexe de 4,8 millions de livres sterling (environ Rs 480 605 754,50) qui est apparemment inspiré par le film Jurassic Park de Steven Spielberg.

Selon les médias locaux, le travailleur de 46 ans était immédiatement précipité à l’hôpital, comme le lézard géant «déchira plusieurs parties de son corps».

Julius Buluki, le chef de la sécurité de la section de sécurité de l’île de Rinca du parc national de Komodo, a déclaré que l’incident avait eu lieu vers 15 heures, heure locale. Dès qu’ils ont reçu des informations sur l’attaque, d’autres rangers se sont précipités sur les lieux et ont réussi à évacuer le travailleur blessé.

Agas a ensuite été transporté à Labuanbajo en utilisant un hors-bord pour un traitement supplémentaire, a-t-il ajouté. La prochaine station balnéaire sur l’île de Rinca a été controversée depuis le début et a suscité des inquiétudes parmi les défenseurs de l’environnement qui craignent qu’elle ne nuise à l’habitat naturel du lézard. Comme l’île abrite environ un millier des 3000 dragons de Komodo restants. Ils ont été classés comme vulnérables à l’extinction par les experts.

La station controversée surnommée « Jurassic Park » après que ses architectes ont partagé un clip vidéo de l’attraction prévue qui permet aux visiteurs d’avoir une vue rapprochée des Komodos. La conception de la vidéo montre les lézards entourés d’un fossé et de passerelles circulaires pour que les touristes puissent les voir.

La récente attaque contre Agas survient quelques mois seulement après qu’une photo largement partagée plus tôt ce mois-ci montrait un dragon de Komodo confronté à un camion de construction dans une clairière boueuse de la jungle.

La photo a été partagée par Gregorius Afioma, un activiste environnemental indonésien sur Instagram. Afioma dans un long article le long de la photo a déclaré: « C’est probablement le premier camion à entrer dans la zone de conservation du dragon de Komodo depuis que le dragon de Komodo a attiré l’attention du monde en 1912 ».

«L’idée de construire un Jurassic Park est franchement embarrassante», a-t-il ajouté.

Regardez-le ici:

Les dragons de Komodo sont une espèce en voie de disparition et sont les plus grands lézards du monde. On les trouve vivant à l’état sauvage sur une poignée de petites îles indonésiennes isolées.

Ils peuvent mesurer jusqu’à trois mètres de long, peser jusqu’à 200 livres (environ 90 kg), avoir une morsure venimeuse et sont assez forts pour chasser et tuer le buffle d’eau.

Les écologistes craignent depuis longtemps que la destruction de leur habitat naturel au nom du tourisme de masse, le trafic et le manque de proies naturelles menacent la survie des dragons de Komodo.