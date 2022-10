Travailleur caritatif, 86 ans, tué et son mari est parti se battre pour la vie après avoir été ligoté par un cambrioleur qui voulait sauver des vies

Une travailleuse de CHARITY a été tuée et son mari s’est battu pour sa vie après avoir été ligoté par un cambrioleur qui voulait leurs économies, a déclaré un tribunal.

Freda Walker, 86 ans, est décédée à la suite d’une agression “sans pitié” par Vasile Culea dans le Derbyshire en janvier, qui l’a vue ligotée, bâillonnée et brutalement battue.

Freda Walker a été tuée dans l’attaque tandis que Ken Walker est décédé plus tard des suites de ses blessures 1 crédit

Vasile Culea a été accusé du meurtre de Mme Walker et de la tentative de meurtre de M. Walker Crédit : fourni

Son mari Ken Walker, 88 ans, a été grièvement blessé lors de l’effraction et a été retrouvé grièvement blessé par les ambulanciers paramédicaux – mais est décédé tragiquement à l’hôpital sept mois plus tard de causes naturelles.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux après qu’un voisin horrifié ait découvert le corps taché de sang de Freda dans la cuisine.

Culea, qui était assisté d’un interprète roumain au tribunal, a été arrêté à son domicile à Church Warsop, Notts, après une chasse à l’homme par la police.

L’homme de 34 ans nie le meurtre de Mme Walker et la tentative de meurtre de M. Walker tout en plaidant non coupable d’avoir infligé des lésions corporelles graves avec intention à M. Walker.

Cependant, Culea a admis l’homicide involontaire coupable de la couturière à la retraite et infligé GBH à son mari, a entendu Derby Crown Court.

Michael Auty KC, ouvrant le dossier, a déclaré aux jurés que Culea avait accepté que Mme Walker était “décédée à la suite d’un de ses actes” et a déclaré que la question à trancher était “ce que l’accusé avait l’intention”.

Mais M. Auty a ajouté que les blessures “franchement horribles” subies par le couple et la nature “sauvage et soutenue” de l’attaque “vous disent quelque chose sur son intention”.

En octobre 2021, M. Walker avait retiré 30 000 £ en espèces pour payer les rénovations domiciliaires, qu’il cachait autour de la maison “encombrée” du couple.

Mme Walker a dit à sa nièce et à quelques amis proches, mais “d’une manière ou d’une autre” M. Culea a découvert l’argent, a-t-il dit.

Les jurés ont appris qu’il avait effectué un certain nombre de “missions de reconnaissance” à la fois dans sa voiture Audi et à pied le vendredi 14 janvier.

Le tribunal a appris que Culea avait peut-être réussi à entrer à 19h30 lorsque Mme Walker a ouvert sa porte arrière pour laisser entrer le chat du couple. Il n’y avait aucun signe d’entrée forcée.

Des images de vidéosurveillance qui montraient Culea à l’extérieur suggéraient qu’il s’était peut-être caché à l’extérieur jusqu’à une heure avant de frapper.

Il a ensuite été filmé et a quitté la zone avec une casquette de baseball sombre à 20h48.

M. Auty a déclaré que les Walker avaient été victimes d’une attaque “sans pitié”, les deux souffrant de multiples blessures à la tête et au visage.

Mme Walker avait été bâillonnée et avait une taie d’oreiller nouée et un sac poubelle en plastique noir placés sur sa tête. Elle était également “hogtied”, avec ses poignets et ses membres inférieurs liés ensemble.

Le tribunal a entendu une autopsie qui a révélé qu’elle avait 25 blessures récentes, y compris des fractures aux côtes et des blessures liées à des «traumatismes contondants multiples».

Les voisins et les proches étaient devenus de plus en plus inquiets après avoir échoué à joindre le couple, qui n’avait pas d’enfants.

M. Auty a déclaré: “Ils avaient été abandonnés à leur sort. Dieu merci, ils avaient suffisamment d’amis et de famille dans la région pour être suffisamment inquiets pour entrer.

“Nous ne saurons jamais si Freda aurait pu survivre s’il avait appelé quelqu’un de manière anonyme.”

M. Auty a demandé aux jurés de déterminer si le voleur était devenu “de plus en plus exaspéré et violent”, ajoutant: “Alors que les choses empiraient, il aurait apprécié à quel point ils étaient gravement blessés et qu’ils pourraient être en mesure de l’identifier.

“En fin de compte, nous posons cette question simple – est-il possible de faire cela à ces deux personnes et de ne pas avoir l’intention, à tout le moins, de causer un préjudice vraiment grave ? Nous disons que ce n’est pas le cas.”

M. Walker était un membre de longue date du conseil municipal de Shirebrook et du conseil du district de Bolsover et avait été nommé échevin honoraire en raison de son dévouement au service public.

Le procès se poursuit.