Travailler sur des cascades avec Tom Cruise est surréaliste mais il rend les choses si faciles, dit Hayley Atwell

HAYLEY ATWELL admet avoir joué le rôle de co-vedette de Tom Cruise dans le dernier film Mission : Impossible.

Et ce n’est pas surprenant. Après tout, le rôle a été créé spécialement pour elle et on lui a dit de « l’inventer au fur et à mesure » en ce qui concerne ses cascades.

Getty

Hayley Atwell partage la vedette aux côtés de Tom Cruise dans le dernier film Mission: Impossible[/caption] Alamy

Hayley révèle en exclusivité : ‘Je viens d’avoir cette pensée surréaliste, ‘Je suis dans un film Mission : Impossible avec Tom Cruise’[/caption] Alamy

La paire a même trouvé la romance et a été nommée pour la première fois en décembre 2020[/caption]

L’actrice britannique de 41 ans a même trouvé l’amour avec Tom dans la vraie vie.

Elle reçoit maintenant des critiques élogieuses pour son rôle de Grace dans le septième volet de la franchise de films d’action d’espionnage, Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, qui ouvre demain.

Dans une interview exclusive, Hayley a déclaré : « Je me souviens que nous tournions cette scène où je suis assis dans une voiture menotté à Tom.

« Et j’ai juste eu cette pensée surréaliste, ‘Je suis dans un film Mission : Impossible avec Tom Cruise’. C’était mon réel moment « pince-moi ».

« Il y avait beaucoup de travail physique et il y avait des disciplines que j’ai dû apprendre et que je ne pensais jamais apprendre.

«Il y avait des cascades sur un champ de tir, des arts martiaux mixtes et des combats au corps à corps.

« La grande chose à propos de Tom, c’est qu’il trouve les meilleures personnes au monde dans ce qu’elles font pour venir vous enseigner – et cela rend les choses tellement plus faciles. »

Hayley et Tom, 61 ans – l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood – ont été nommés pour la première fois en décembre 2020.

Malgré un écart d’âge de 20 ans, ils seraient devenus « assez inséparables » après s’être « entendus dès le premier jour » du film.

Le couple a été aperçu main dans la main lors d’une projection de film à Londres et en 2021 a passé la majeure partie de l’année ensemble à tourner le film à travers le Royaume-Uni, ainsi qu’à Rome, Venise et en Norvège.

Ils ont assisté à un certain nombre d’événements ensemble, dont la finale de tennis de Wimbledon en juillet 2021.

« Corps en ligne »

Leur relation a marqué la première romance de haut niveau de l’acteur depuis son divorce avec l’actrice Katie Holmes, 44 ans, en 2012.

Mais cela n’a pas duré et Hayley s’est fiancée à l’artiste britannique Ned Wolfgang Kelly après une romance éclair en avril de cette année.

Plus tard, elle a affirmé que sa relation avec Tom était « platonique », mais a déclaré qu’elle aimait tous les acteurs et l’équipe.

Des stars telles que Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby apparaissent toutes dans le film à indice d’octane élevé.

Christopher McQuarrie réalise le film d’ouverture en deux parties, qui suit le personnage de Tom Ethan Hunt et l’équipe de l’agence du FMI alors qu’ils tentent de retrouver une arme technologique mortelle.

Eyevine

On a dit à Hayley de « rattraper au fur et à mesure » en ce qui concerne les cascades du blockbuster[/caption]

Les fans ont déjà vu des images publiées de Tom conduisant une moto d’une falaise et plongeant à 4 000 pieds dans un ravin, se séparant de la moto et sautant les derniers 500 pieds au sol.

La plupart des chefs de cinéma garderaient secrètes des scènes incroyables comme celle-ci.

Mais McQuarrie a emballé tellement de cascades, de combats et de poursuites à grande vitesse dans le film qu’il ne craignait pas de perdre le facteur wow.

En fait, c’est le réalisateur accompli qui a approché Hayley pour lui donner un rôle dans le film, bien que son rôle « n’ait pas été écrit » à ce stade.

Sa relation avec Tom – qui est également divorcée de Mimi Rogers, 67 ans, et de Nicole Kidman, 56 ans – pourrait bien être terminée, mais Hayley n’a pas un mauvais mot à dire sur lui et ses capacités d’acteur.

L’actrice, qui partage son temps entre Londres et la Californie, a révélé : « Il est intrépide, mais il y a tellement de travail pour qu’il soit intrépide. Absolument rien n’est laissé au hasard.

« C’est pourquoi les gens se sentent si en sécurité lorsqu’ils tournent des scènes d’action avec lui.

«Il connaît son affaire et puis il le sait un peu plus. Nous voyons tous ces incroyables films de Mission : Impossible, mais croyez-moi quand je vous dis que Tom met son corps en jeu pour les fans.

« Je ne sais pas où est son niveau. Je peux juste le voir continuer à pousser et à pousser.

Un enregistrement de Tom déclamant sur les violations de Covid sur le plateau a été divulgué au Sun en décembre 2020.

Mais Hayley a insisté sur le fait qu’il met tout le monde autour de lui à l’aise pendant le tournage.

Elle a ajouté: « Il y a probablement ce niveau de nervosité chez les gens qui travaillent avec quelqu’un comme Tom en raison de son niveau de renommée et de ce qu’il a accompli.

« Donc, ce qui m’a vraiment frappé chez lui, c’est à quel point il veut que tout le monde se sente à l’aise.

«Pas seulement ceux à l’écran, mais les coureurs, ceux qui travaillent dans la garde-robe, ceux qui travaillent dans l’éclairage.

« Peu importe, si vous faites partie du projet, il vous accorde de la valeur et je pense que c’est pour cela que les gens l’apprécient si rapidement.

«Les gens amenaient même leurs familles sur le plateau et il avait du temps pour chacun d’eux. Il fait vraiment partie des gentils.

« Il veut se sentir comme une famille et que tout le monde se sente membre de l’équipe.

« Cela ne se voit pas seulement dans son éthique de travail, mais avec la gentillesse avec laquelle il traite tout le monde. »

Dans son hommage élogieux, Hayley a ajouté : « Ses connaissances sont incroyables.

‘Toujours faim’

« Quand je parle de lui comme d’un studio individuel, je ne plaisante pas.

« Il n’y a rien de cela homme ne connaît pas le cinéma. Il produit et réalise en même temps qu’il joue. L’engagement est incroyable à voir.

« Il a toujours tellement faim de créer du cinéma que le public va adorer et n’a en aucun cas laissé son succès l’atteindre. Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu quelqu’un comme lui.

« Bien avant de savoir que je travaillerais sur Mission : Impossible, j’étais un grand fan de la franchise et, bien sûr, un grand admirateur du travail de Tom et de Chris. »

Il n’est pas surprenant que Hayley soit destinée à être une star de cinéma.

Elle est la fille unique d’Allison, une conférencière motivatrice britannique, et de Grant, un photographe américain. Ils l’ont nommée d’après l’actrice Hayley Mills.

Lorsqu’on lui a proposé une place à l’Université d’Oxford pour étudier la théologie et la philosophie, elle a plutôt décidé de poursuivre son rêve d’être dans le théâtre.

Hayley est allée à la Guildhall School Of Music And Drama dans le centre de Londres et a fait ses débuts sur scène dans une production de 2005 de la traduction de James Kerr de la tragédie grecque antique Prometheus Bound.

Hayley est surtout connue pour son rôle dans Captain America: The First Avenger de Marvel, qui l’a catapultée à la gloire en 2011.

Mais elle a également joué dans de nombreux drames d’époque, dont le film de 2008 Brideshead Revisited.

C’est sur le tournage de ce film qu’on lui a demandé de « manière délicate, très discrète, très subtile » de perdre du poids pour le drame des années 20.

La co-star Emma Thompson est intervenue et a clairement fait comprendre aux patrons du cinéma que c’était une suggestion ridicule.

Hayley dit qu’elle s’ennuie en parlant de son poids parce qu’elle a toujours voulu être une actrice, pas un « modèle ».

Et elle prouvera sûrement ces références hollywoodiennes dans son plus grand rôle à ce jour, lorsque les fans afflueront pour voir M: I 7 demain.

Getty