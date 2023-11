Travailler sous le soleil est responsable d’un décès sur trois dû à un cancer de la peau autre que le mélanome, selon l’OMS et l’OIT.

Près d’un décès sur trois dû à un cancer de la peau autre que le mélanome est causé par le travail au soleil, selon les estimations conjointes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) publiées aujourd’hui. La recherche publiée dans Environnement International constate que les travailleurs en extérieur portent un fardeau important et croissant de cancer de la peau autre que le mélanome et appelle à des mesures pour prévenir ce grave danger sur le lieu de travail et la perte de vies des travailleurs qu’il entraîne.

Selon les estimations conjointes, 1,6 milliard de personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont été exposées au rayonnement ultraviolet solaire alors qu’elles travaillaient à l’extérieur en 2019, ce qui équivaut à 28 % de toutes les personnes en âge de travailler. Rien qu’en 2019, près de 19 000 personnes dans 183 pays sont décédées d’un cancer de la peau autre que le mélanome après avoir travaillé à l’extérieur au soleil. La majorité (65 %) étaient des hommes.

« L’exposition non protégée aux rayons ultraviolets solaires au travail est une cause majeure de cancer de la peau d’origine professionnelle », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. “Mais il existe des solutions efficaces pour protéger les travailleurs des rayons nocifs du soleil et prévenir leurs effets mortels.”

Les estimations établissent que l’exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire est le facteur de risque lié au travail, avec le troisième fardeau attribuable le plus élevé de décès par cancer dans le monde. Entre 2000 et 2019, les décès par cancer de la peau imputables à l’exposition professionnelle au soleil ont presque doublé (augmentant de 88 %, passant de 10 088 décès en 2000 à 18 960 décès en 2019).

«Un environnement de travail sûr et sain est un droit fondamental au travail», a déclaré Gilbert F. Houngbo, Directeur général de l’OIT. « Les décès causés par une exposition non protégée aux rayons ultraviolets solaires pendant le travail sont largement évitables grâce à des mesures rentables. Il est urgent que les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants travaillent ensemble dans un cadre de droits, de responsabilités et de devoirs bien définis pour réduire le risque professionnel d’exposition aux UV. Cela peut sauver des milliers de vies chaque année.

À partir de cette recherche, l’OMS appelle à davantage d’actions pour protéger les travailleurs contre les travaux extérieurs dangereux au soleil. Comme le cancer de la peau se développe après des années, voire des décennies d’exposition, les travailleurs doivent être protégés des rayons ultraviolets solaires au travail dès leur plus jeune âge. Les gouvernements devraient établir, mettre en œuvre et appliquer des politiques et des réglementations qui protègent les travailleurs en plein air contre le cancer de la peau induit par le soleil en fournissant de l’ombre, en décalant les heures de travail en dehors du midi solaire, en dispensant une éducation et une formation et en équipant les travailleurs de crème solaire et de vêtements de protection individuelle (tels que chapeau à larges bords, chemises à manches longues et pantalons longs). Des mesures de protection doivent être mises en œuvre lorsque l’indice ultraviolet, une échelle évaluant la quantité de rayonnement ultraviolet nocif pour la peau, est de 3 ou plus.

L’OMS, l’OIT, l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement ont récemment lancé l’application SunSmart Global UV que les travailleurs en extérieur peuvent utiliser pour estimer leur exposition au rayonnement ultraviolet solaire.

En outre, les mesures visant à réduire les risques de cancer de la peau consistent notamment à sensibiliser les travailleurs au moment où se produit l’exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire et au fait qu’il provoque le cancer de la peau, ainsi qu’à fournir des services et des programmes permettant de détecter les premiers signes de cancer de la peau.

Remarque pour les éditeurs :

Ces estimations sont basées sur un récent rapport de l’OMS sur une revue systématique et une méta-analyse, qui ont souligné que l’exposition professionnelle aux rayons ultraviolets solaires est associée à un risque accru d’environ 60 % de développer un cancer de la peau autre que le mélanome. Cette estimation du risque était basée sur une analyse groupée de 25 études cas-témoins portant sur 286 131 participants vivant dans 22 pays répartis dans trois régions de l’OMS. L’OMS et l’OIT ont estimé le nombre de personnes exposées au rayonnement ultraviolet solaire au travail sur la base de 166 millions de points de données provenant de 763 enquêtes menées dans 96 pays et territoires couvrant les six régions de l’OMS, qui ont été collectées entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2021.

Le cancer de la peau autre que le mélanome fait référence à un groupe de cancers qui se développent dans les couches supérieures de la peau. Les deux principaux sous-types de ce cancer sont le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde. Le terme « âge de travailler » fait généralement référence à l’âge minimum auquel une personne est légalement autorisée à travailler dans une juridiction particulière. Dans de nombreux pays, l’âge minimum pour travailler est de 15 ans.