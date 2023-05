« Travailler pour sauver ses jambes »: un homme de Vernon a besoin de soutien après un accident de moto

Un homme de Vernon cherche le soutien du public, après qu’un accident de moto la semaine dernière a changé sa vie.

Le jour de la fête des mères, Jake Suttling se rendait à Lumby pour voir sa mère, le général Acton, lorsqu’il a été renversé par une camionnette sur l’autoroute 6 à l’intersection de School Rd à Lavington.

Selon Acton, Jake a ensuite été transporté par avion à l’hôpital général de Kelowna, où une équipe de chirurgiens traumatologues « a travaillé dur pour sauver ses jambes ».

« Jusqu’à présent, il a subi 11 heures d’opérations chirurgicales complexes au bas du corps ; bassin, hanches, genoux, fémur, bas des jambes bilatéraux, les deux poignets sont fracturés ainsi que des blessures internes », a déclaré Acton dans un article GoFundMe. « Il a également besoin de réparations dentaires importantes. »

Le chemin de Suttling vers la guérison sera long et onéreux, selon sa mère, car il devra déménager de son domicile vers une maison accessible aux fauteuils roulants qui permettra l’équipement spécial nécessaire à la réadaptation.

Suttling travaille comme carreleur et aura probablement besoin d’une nouvelle carrière après son rétablissement, en raison des exigences physiques de son travail.

« Bien qu’il y ait beaucoup de pertes ici, nous sommes reconnaissants d’avoir encore Jake avec nous », a déclaré Acton. « Sans le souci de sa sécurité personnelle avec des vêtements de protection, cela aurait pu être une tout autre histoire. La force, la résilience et la compassion dont il a déjà fait preuve pour le conducteur qui l’a frappé sont vraiment remarquables.

Malgré la sombre nouvelle, Acton était reconnaissant pour le travail rapide de tous ceux qui ont aidé après l’incident.

« Je serai éternellement reconnaissant à tous les premiers intervenants et aux citoyens attentionnés qui se sont arrêtés pour aider mon fils ce jour-là. »

Si vous souhaitez soutenir financièrement le chemin de Suttling vers la guérison, le lien GoFundMe est ici. Jusqu’à présent, près de 4 000 $ ont été amassés, avec un objectif de 30 000 $.

Acton a également répertorié trois autres options d’assistance :

1. Partagez la route. Soyez vigilant et conscient des motos

2. Un compte a été créé chez Chasers and Interior Bottle Depot sous Jake Suttling

4. Restez à l’écoute pour une collecte de fonds en septembre ; détails à suivre

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

collecte de fondscollecte de fonds