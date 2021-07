Après un rapport décrivant le bureau de la vice-présidente américaine Kamala Harris comme un lieu de travail « abusif », une nouvelle histoire suggère que le dysfonctionnement remonte à son séjour en Californie, où d’anciens assistants ont cherché une thérapie après avoir travaillé pour elle.

Un rapport récent de Politico décrivait le bureau de Harris comme un « injurieux, » « paranoïaque » lieu de travail, où le chef d’état-major Tina Flournoy exprimait fréquemment sa colère contre les employés de bas niveau pour les erreurs perçues, et le stress et la mauvaise communication régnaient, apparemment avec Harris responsable de la mise en place de l’atmosphère. Le président Biden, selon le rapport, était préoccupé par le leadership de Harris.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une personne connaissant directement le bureau de Harris. « Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde.





Aussi sur rt.com

Le bureau de Kamala Harris décrit comme un « environnement abusif » avec un « moral bas » dans un rapport cinglant







Le bureau de Harris a minimisé le rapport, la conseillère principale Simone Sanders appelant les sources de Politico « lâches, » et affirmant que la critique de Flournoy était à motivation raciale. En ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles le bureau de Biden considérait Harris comme un mal géré « s** tshow, » la Maison Blanche les a niés et a affirmé que Harris avait été victime d’un « campagne chuchotée conçue pour la saboter ».

Les commérages ne se sont pas apaisés, et pour les anciens employés et assistants de Harris de son temps en tant que procureur général puis sénateur de Californie, les citations de l’histoire de Politico semblaient familières. Insider a parlé à une douzaine d’entre eux pour une histoire publiée mercredi, et ils ont décrit la lecture de l’exposé de Politico et la reconnaissance « traitement dont ils avaient vu ou traitement dont ils avaient entendu parler et rejeté ».

«Elle raccrochait souvent au nez de ses assistants, les réprimandait lorsqu’elle pensait qu’ils n’étaient pas suffisamment préparés pour les briefings et avait la réputation de faire tourner les stagiaires et le personnel de niveau inférieur.» L’initié a rapporté.

Au moins 20 stagiaires qui travaillaient dans les bureaux de Harris en Californie sont venus voir Barbara O’Connor, professeur de communication à la California State University, pleurant sur les conditions de travail sous Harris. O’Connor, a rapporté Insider, a aidé à transférer environ cinq d’entre eux à d’autres employeurs.





Aussi sur rt.com

La Maison Blanche affirme que Kamala Harris est saboté de l’intérieur alors que des membres du personnel se plaignent aux médias de ‘s ** tshow’ à l’intérieur du bureau du vice-président







Un ancien membre du personnel a déclaré qu’ils avaient cherché une thérapie après que Biden ait annoncé que Harris serait son colistier l’année dernière, afin de « résoudre le traumatisme causé par la violence au travail » dans le bureau de Harris. Une autre a décrit l’atmosphère dans le bureau de Harris pendant son mandat de procureur général de Californie comme « toxique » et « réactionnaire. »

Le bureau du vice-président a de nouveau rejeté le dernier rapport, une porte-parole déclarant à la place que Harris était occupé « s’assurer que l’équité raciale est au cœur de tout ce que fait l’administration … lutter contre la menace existentielle du changement climatique et … protéger le peuple américain de la pandémie de Covid-19. »

Certains anciens membres du personnel ont également déclaré à Insider que les bureaux de Harris étaient épuisants, mais pas abusifs. « Tous les pas qu’elle nous a fait subir étaient les mêmes qu’elle s’est imposée. » Jeff Tsai, avocat et ancien collaborateur de haut rang de Harris au bureau du procureur général de Californie, a déclaré au site d’information. Une autre a affirmé que Harris était injustement pointée du doigt pour des critiques parce qu’elle est une « femme forte. »

Néanmoins, même les défenseurs de Harris ont admis qu’elle travaillait avec son personnel jusqu’à l’os. La même source qui a qualifié Harris de « femme forte » a dit que tout le monde dans le bureau de l’AG « l’aimais » mais étaient aussi « si stressés qu’ils se rendaient malades ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !