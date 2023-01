Travailler du sommet des montagnes aux profondeurs du lac Okanagan : l’année en revue du COSAR

Les bénévoles de Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) ont secouru des personnes de toute la région en 2022, des sommets des montagnes aux vallées et partout entre les deux.

La Colombie-Britannique reçoit plus d’appels pour des sauvetages dans l’arrière-pays que le reste du Canada combiné, a expliqué le président du COSAR, Brad Trites.

De tous les 78 groupes de recherche et de sauvetage bénévoles de la province, COSAR est le quatrième plus occupé, a déclaré Trites.

En 2022, l’équipe a été dépêchée pour des recherches urbaines d’aînés perdus, des sauvetages hivernaux par froid extrême, des sauvetages de vététistes blessés, de motocyclistes et de UTV et des recherches de plusieurs jours sur le lac Okanagan pour les nageurs disparus. COSAR récupère également des cadavres pour rapprocher les êtres chers.

Fondé à l’origine en 1954, COSAR est le plus ancien groupe SAR de ce type en Colombie-Britannique. Il est responsable des services d’urgence dans l’arrière-pays d’Oyama à Peachland et de Merritt à Rock Creek.

L’année dernière a été la troisième plus achalandée de Central Okanagan Search and Rescue en 68 ans d’histoire, répondant à 84 appels, contre l’année la plus achalandée jamais enregistrée en 2021 avec 107 appels.

Les 55 volontaires ont passé un total combiné de 21 700 heures à s’entraîner, à préparer l’équipement et à exécuter des sauvetages en milieu urbain et hors-piste cette année.

Trites a déclaré qu’il était le plus fier de l’engagement de l’équipe à ramener les gens chez eux en toute sécurité et des heures qu’ils sont prêts à investir pour perfectionner leurs compétences grâce à la formation.

L’équipe spécialisée en vélo électrique est l’une des caractéristiques qui distingue COSAR des autres organisations de recherche et de sauvetage au Canada.

Les vélos de montagne électriques ont été particulièrement bénéfiques lors d’un sauvetage cet automne lorsque COSAR a été appelé pour un motard blessé qui se trouvait quelque part près de Little White Mountain. Le soleil s’était déjà couché et la pluie tombait lorsque l’équipe de recherche et de sauvetage a été avisée, et ils savaient qu’ils devaient agir rapidement.

“Nous n’avions pas l’emplacement exact du sujet et la zone probable n’avait accès que par des sentiers à voie unique, ce qui signifiait que nous ne pouvions pas utiliser de VTT ou notre UTV”, a déclaré Trites.

L’équipe de vélos électriques a pu naviguer rapidement sur le terrain difficile pour trouver le cycliste blessé.

“Le fait d’avoir l’équipe de vélos électriques a probablement réduit le temps de localisation du sujet de quelques heures, ce qui fait une énorme différence lorsqu’il s’agit de blessures importantes”, a déclaré Trites.

L’un des plus grands défis de COSAR de l’année a été la recherche de 11 jours de Chelsea Cardno le long de Mission Creek, a déclaré Trites.

En 2022, le groupe a ajouté 16 nouveaux membres à l’équipe, y compris des professionnels de la santé, et a renforcé les équipes à angle élevé et en eau vive avec une formation accrue et de nouveaux équipements.

En 2023, COSAR espère emménager dans un local plus grand pour accueillir ses nouveaux membres et tout son nouvel équipement.

« COSAR dépend fortement du soutien financier de la communauté, car seulement 40 % de notre financement pour les coûts de fonctionnement est fourni par le gouvernement », déclare Trites.

Pour faire un don, visitez cosar.ca et cliquez sur le bouton Faire un don.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaRecherche et sauvetageVernon