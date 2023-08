Travailler dehors pendant une canicule ? Voici ce qu’il faut savoir

Nous approchons de la fin de ce qui est probablement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Alors qu’une grande partie du monde s’adapte à la vague de chaleur étouffante de cet été et prend des mesures pour protéger sa santé ou éviter complètement la chaleur, les personnes dont le travail les maintient à l’extérieur (ou à l’intérieur dans une pièce surchauffée) peuvent courir un risque plus élevé de maladies liées à la chaleur, y compris coup de chaleur.

En réponse aux conditions extrêmes, le département américain du Travail a publié jeudi son tout premier avis de chaleur au demande de l’administration Biden-Harris. L’avis vise à accroître l’application des règles qui devraient protéger la sécurité des travailleurs et sensibiliser les travailleurs à leurs droits à un environnement sain, même lorsqu’ils travaillent dans des conditions de chaleur élevée, pour lesquels il existe des conseils sur la façon de prévenir les maladies liées à la chaleur, mais pas un norme fédérale stricte et rapide.

« Des températures historiquement élevées ont un impact sur tout le monde et mettent les travailleurs de notre pays à haut risque », a déclaré Julie Su, secrétaire par intérim du DOL dans un communiqué. communiqué de presse. « Une norme de chaleur sur le lieu de travail est depuis longtemps une priorité absolue pour le ministère du Travail, mais l’élaboration de règles prend du temps et les travailleurs ont besoin d’aide maintenant. »

Aux États-Unis, la chaleur est la le plus grand tueur lorsqu’il s’agit d’effets environnementaux sur la santé. La santé, la mobilité ou l’âge d’une personne peuvent influencer la façon dont elle réagit à la chaleur, mais les personnes qui travaillent dans la construction, l’agriculture ou d’autres emplois à l’extérieur ont toujours eu un risque plus élevé de maladie due à la chaleur – le Bureau of Labor Statistics rapporte que 436 personnes sont mortes de la chaleur exposition au travail depuis 2011.

Mais la demande de nourriture, de construction et plus encore ne s’arrête pas lorsque la chaleur extrême entre en jeu. Si votre travail vous expose à un risque plus élevé de malaise dû à la chaleur, à l’extérieur ou à l’intérieur, voici ce qu’il faut savoir et des conseils pour rester en bonne santé.

À quelle température est-il trop chaud pour travailler ?

Il n’y a pas de nombre exact ou de norme fédérale quant à la température qu’il doit faire pour qu’il soit «trop chaud» pour fonctionner, bien que des directives fédérales plus spécifiques pour travailler dans la chaleur aient été dans les ouvrages pour un couple d’années.

Suivant l’annonce de la semaine dernière par l’administration Biden, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pourrait « intensifier son application » de la sécurité thermique dans des secteurs comme la construction et l’agriculture. Dans le passé, l’OSHA a cité les employeurs « en vertu de la clause d’obligation générale pour les violations de stress thermique », selon le Cabinet d’avocat Venable. Selon le alerte au risque de chaleur l’administration Biden a publié jeudi, les travailleurs couverts par la loi OSHA ont droit à un lieu de travail sûr, y compris en cas de forte chaleur.

Mais les États et les villes peuvent également établir leurs propres règles pour la sécurité des travailleurs : consultez la carte pour Plans de santé des travailleurs approuvés par l’OSHA. Comme le Wall Street Journal rapports, des États comme la Californie, l’Oregon, Washington, le Colorado et le Minnesota ont des règles obligeant les entreprises à fournir des choses comme des pauses régulières et un accès gratuit à l’eau. Le Texas, selon le WSJ, a une règle qui entrera en vigueur en septembre qui interdira à des villes comme Austin et Dallas d’imposer leurs propres réglementations sur la chaleur dans les entreprises.

En général, si la chaleur est nocive pour le corps humain, ou lorsque la chaleur devient un danger au travail, dépend d’une combinaison de facteurs en plus du nombre réel de degrés Fahrenheit que la température atteint, selon l’Occupational Safety and Health Administration. Ce sont ces combinaisons de facteurs qui contribuent à la chaleur et au risque de maladies ou de stress liés à la chaleur que l’OSHA exige que les lieux de travail prennent en compte lors de la gestion de la sécurité des travailleurs.

Ces facteurs peuvent se résumer aux sources de maladies liées à la chaleur en milieu de travail : chaleur environnementale (comme la température, l’humidité ou s’il y a un flux d’air ou du vent) et chaleur métabolique (avoir chaud à cause de votre charge de travail ou du travail physique que vous faites).

Cela signifie que la durée pendant laquelle vous pouvez être au travail en toute sécurité lors de journées extrêmement chaudes – ou si c’est sûr du tout – dépendra de choses comme ce que vous faites physiquement, les vêtements ou l’équipement que vous devez porter. faites votre travail et si vous avez accès à des pauses fréquentes à l’ombre et à l’eau. Surtout, cela dépend aussi si vous avez été « acclimaté » à la chaleurque les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis décrivent comme développer progressivement une tolérance au travail dans la chaleur sur une période de quelques semaines. Selon l’OSHA, la plupart des décès à l’extérieur surviennent pendant les premiers jours de quelqu’un qui travaille par temps chaud parce que son corps a besoin de temps pour développer une tolérance.

Dans le cadre de son explication de la chaleur « trop ​​chaude », l’OSHA recommande que les lieux de travail tiennent compte du niveau de stress thermique en fonction de température du globe humide marqueurs, qui prennent en compte des éléments tels que la température, l’humidité, la vitesse du vent et la lumière du soleil. L’indice de chaleur, ce que nous voyons généralement lorsque nous examinons les avis de chaleur, est en fait une lecture basée à l’ombreselon le Service météorologique national.

Les signes de malaise dû à la chaleur et quand sortir de la chaleur

L’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur sont ce à quoi nous pensons lorsqu’il s’agit de maladie due à la chaleur. L’épuisement par la chaleur survient généralement avant le coup de chaleur, mais pas toujours. Quelques symptômes d’épuisement dû à la chaleurselon le CDC, comprennent : transpiration abondante, nausées, peau froide et moite, crampes musculaires, fatigue ou faiblesse et pouls rapide. Si vous ressentez ces signes d’épuisement par la chaleur au travail, il est important que vous travailliez et que vous vous calmiez dès que possible. Allez à l’ombre ou à l’intérieur, buvez de l’eau et desserrez vos vêtements, selon le CDC.

Le coup de chaleur est une urgence médicale et peut entraîner la mort si quelqu’un ne reçoit pas d’aide. Bien que certains symptômes du coup de chaleur chevauchent l’épuisement dû à la chaleur, comme les maux de tête et les nausées, un coup de chaleur surchauffera le corps d’une personne (température de 103 degrés ou plus) et peut lui faire perdre conscience ou commencer à agir confus. Si vous ou quelqu’un avec qui vous travaillez êtes peut-être victime d’un coup de chaleur, composez le 9-1-1.

Pendant que vous attendez l’arrivée des services médicaux, faites en sorte que la personne échauffée se mette à l’ombre et se rafraîchisse par tous les moyens : mettez des serviettes froides sur sa peau, versez de l’eau froide dessus et desserrez ou enlevez des parties de ses vêtements. Le CDC ne recommande pas de donner à boire à une personne souffrant d’un coup de chaleur, car elle peut être inconsciente ou incapable d’avaler, ce qui en fait un risque d’étouffement. S’ils sont conscients et réactifs, cependant, le Clinique Mayo recommande de leur donner de petites gorgées d’eau en attendant l’arrivée des secours.

Conseils pour rester en sécurité lorsque vous travaillez par temps chaud

Même si votre lieu de travail n’exige pas de pauses ou ne fournit pas automatiquement un cadre pour réduire le risque de malaise dû à la chaleur, vous pouvez faire certaines choses pour réduire votre risque.

Portez les bons vêtements : Essayez de porter moins de vêtements ou des vêtements respirants, amples et de couleur claire (les couleurs plus claires absorbent moins la lumière du soleil). Lisez tout sur les vêtements qui peuvent vous aider à rester au frais.

Restez hydraté: Vous devriez boire de l’eau fréquemment tout au long de la journée, de préférence avant d’avoir soif, selon un Fiche d’information sur les maladies causées par la chaleur pour les employeurs de l’OSHA et de l’Institut national de la sécurité et de la santé publique. Certaines bouteilles d’eau réutilisables peuvent aider à garder l’eau fraîche plus longtemps, si votre travail n’a pas de station d’eau à proximité avec de l’eau froide.

Un bon moyen de vérifier que vous buvez suffisamment est de surveiller la couleur de votre urine : elle doit être de couleur claire ou presque claire lorsque vous êtes suffisamment hydraté, selon la fiche d’information. Si vous souhaitez obtenir une hydratation supplémentaire grâce à la nourriture pendant votre pause déjeuner ou vos collations (manger peut également vous aider à éviter des étourdissements), pensez à manger ces aliments hydratants.

Vérifiez vos médicaments et connaissez vos risques individuels pour la santé : Les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, y compris des problèmes de santé courants comme les maladies cardiaques et le diabète, peuvent être plus sensibles aux maladies liées à la chaleur. Les médicaments que les gens prennent pour gérer leurs problèmes de santé peuvent également rendre plus difficile la régulation de la température du corps d’une personne, alors vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous prenez des médicaments quotidiennement mais que vous travaillez également à haute température.

Tenez compte de votre charge de travail individuelle risque: Plus vous faites d’activité physique au travail, plus votre corps aura chaud et plus votre risque de malaise lié à la chaleur est élevé. Il en va de même pour les vêtements (plus de vêtements équivaut à une chaleur corporelle plus élevée et un risque plus élevé), au flux d’air (moins de flux d’air signifie un risque plus élevé), et la liste continue.

