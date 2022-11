Travailler de ho, ho, maison? Pas cette année! Les réservations du Père Noël augmentent aux États-Unis | Nouvelles américaines

Au cours des deux dernières années, rendre visite au Père Noël a été un peu différent.

Le Père Noël a souvent dû s’asseoir derrière un bureau au lieu d’accueillir les enfants sur ses genoux – se masquant pour empêcher la propagation du COVID-19.

Mais aux États-Unis, les choses commencent à revenir à ce qu’elles étaient avant la pandémie.

Un site Web qui permet aux détaillants de réserver une apparition du Père Noël a déclaré avoir constaté une augmentation de 30% de la demande par rapport à l’année dernière.

Mais cela n’a pas été sans défis, car la compagnie a perdu environ 15 % de ses artistes à la retraite ou à la mort depuis le début de la pandémie.

Les pères Noël de tout le pays ont la liberté de porter un masque s’ils le souhaitent – mais dans de nombreux endroits, ce n’est plus une obligation.

Il y a cependant des exceptions à la règle. Dans le célèbre magasin phare de Macy’s à New York, une table continuera de séparer le Père Noël des visiteurs émerveillés.

Selon Mitch Allen, le fondateur de HireSanta.com, ses interprètes gagneront jusqu’à 12 000 $ (10 000 £) pendant la période des fêtes.

Son agence répond également aux demandes de pères Noël plus inclusifs – y compris des artistes femmes, noirs, sourds ou hispanophones.

Melissa Rickard, 48 ans, a fait ses débuts au début de la vingtaine et a déclaré: “Je n’ai pas encore été arrêtée par les enfants et, à une exception près, par les parents non plus.

“Avoir un enfant incapable de dire que je suis une femme dans un sens est le compliment ultime, car cela signifie que je rends justice au Père Noël. Cela fait craquer mon mari.”

Mme Rickard facture 175 $ (145 £) de l’heure – et une fois son carburant payé, elle fait don du reste de l’argent à une association caritative.

Ce Noël, des millions d’enfants à travers le monde seront ravis de voir le Père Noël – et le sentiment sera réciproque.

“Je ne peux même pas expliquer à quel point nous sommes ravis de voir les sourires de tout le monde à tous les endroits cette saison sans que rien ne cache ces beaux visages”, a déclaré Chris Landtroop, de l’agence Santa Cherry Hill Programs.