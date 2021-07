Travailler avec TVF et en tant que créateur individuel – Discuter des profondeurs | Nouvelles des gens

New Delhi : Satish Ray, un YouTuber de renom connu pour son esprit et son sarcasme, partage ses expériences de travail avec une entreprise et en tant que créateur individuel.

Selon lui, pendant ses années d’université, il était un grand adepte de TVF (The Viral Fever), et voulait également en faire partie. Ce n’était pas un succès au début, mais après avoir déménagé à Mumbai, pour tenter sa chance dans l’industrie du divertissement, il a eu l’opportunité de faire partie de TVF en tant qu’écrivain.

Il a craqué l’interview et a travaillé à TVF pendant 1 an et demi en tant qu’écrivain. Mais il est finalement devenu populaire en tant qu’Imaandar Sharma, un personnage qu’il a joué dans des vidéos et des interviews de TVF. Il fait partie de ces créateurs de contenu qui ont à la fois l’expérience de la création de contenu d’entreprise et de la chaîne individuelle, puisqu’il gère maintenant sa propre chaîne avec plus d’un demi-million d’abonnés.

Selon lui, si en tant qu’individu, quelqu’un veut ajouter de la voix au contenu, il n’y a personne pour le restreindre. Cependant, ce n’est pas toujours le cas avec une chaîne détenue par une entreprise. Il faut travailler selon la structure définie. Un scénario écrit à TVF ne comprend pas seulement les blagues d’un seul écrivain, mais aussi d’autres. Il y a en fait une bonne discussion et plusieurs brouillons sont faits avant de finaliser le script. Satish mentionne que la bonne chose à propos de TVF ou de toute chaîne d’entreprise est qu’il y a une équipe dédiée pour chaque processus comme la direction, le son, la post-production, etc. C’est un humour et une vision cumulatifs.

D’un autre côté, en tant qu’individu, on ne sait pas par où commencer. C’est un one man show. Il n’y a pas d’équipe dédiée, et seule la personne doit réfléchir, filmer le contenu et le modifier elle-même, puis le publier. Aller en solo donne sûrement beaucoup de connaissances sur Ground Zero.

Ray dit que cela a été une bonne expérience de travailler des deux côtés pour lui. Bien qu’étant un créateur solo, il dispose d’une équipe dédiée aux processus impliqués dans la production d’une vidéo pour sa chaîne.

Il est conscient du fait qu’il y a plus de fans d’un créateur solo que d’entreprises. À son avis, un créateur solo est capable de se connecter assez bien avec son public, car il y a une connexion un à un. C’est pourquoi, pendant le confinement, l’audience des entreprises a progressivement diminué, mais en même temps, elle a augmenté pour les créateurs solo.

Satish croit fermement qu’en tant qu’individu, il faut s’engager dans son travail, car il n’y a personne d’autre pour s’occuper des choses. En entreprise, on peut laisser tomber une tâche et la faire une autre fois.

Aussi, selon lui, le niveau de satisfaction d’être en tant que créateur solo, c’est plus que de faire partie d’une équipe corporative. Il ne se limite pas à être acteur, mais il écrit et réalise aussi. Il souhaite continuer le même style de travail, s’il parvient un jour à entrer dans le Bollywood. Il souhaite même gagner un Filmfare Award à l’avenir. Eh bien, tout le meilleur champion!

