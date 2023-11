Travailler au soleil crée un risque important de cancer de la peau, rapportent les agences de l’ONU

CNN

Travailler sous le soleil pourrait être une cause majeure de cancer de la peau dans le monde, selon de nouvelles données de l’Organisation mondiale de la santé et de l’International Labour. Organisation.

Les deux agences des Nations Unies ont annoncé mercredi de nouvelles estimations établissant un lien entre le travail à l’extérieur au soleil et le cancer de la peau autre que le mélanome. Leur rapport, publié dans la revue de recherche Environment International, indique que près d’un décès sur trois dû à un cancer de la peau autre que le mélanome est causé par le rayonnement ultraviolet provenant du travail en extérieur.

Les nouvelles données classeraient l’exposition professionnelle aux rayonnements ultraviolets – lors de tâches professionnelles à l’extérieur, au soleil – au troisième rang des cancérogènes professionnels, derrière l’amiante et la poussière de silice.

“C’est en fait un très gros problème, car il s’agit de la première estimation du nombre de cancers de la peau liés au travail dans le monde”, a déclaré Frank Pega, épidémiologiste à l’OMS et auteur principal de l’étude. “[Solar radiation] est un cancérogène professionnel bien connu.

Le « cancer de la peau autre que le mélanome » fait référence à un groupe de cancers qui se développent dans les couches supérieures de la peau, au-delà des cellules mélanocytaires qui produisent le pigment cutané. Il comprend des cancers comme le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde.

Le rayonnement ultraviolet du soleil est un facteur de risque connu de cancer de la peau : selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladiesle rayonnement solaire peut endommager les cellules de la peau et, avec le temps, provoquer un cancer de la peau.

En conséquence, le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS reconnaît le rayonnement solaire comme cancérogène du groupe 1, connu pour provoquer le cancer chez l’homme.

Selon Pega, il a fallu sept ans pour rassembler suffisamment de données complètes pour publier de nouvelles estimations.

Les chercheurs ont examiné des cas d’exposition au rayonnement solaire sur le lieu de travail et des cas de cancer de la peau autre que le mélanome dans près de 200 pays. Le rapport a regroupé 763 enquêtes sur la population active pour analyser 166 millions d’observations en 2000, 2010 et 2019, ce qui en fait l’une des plus grandes études sur la lumière du soleil et le cancer sur le lieu de travail, a déclaré Pega.

“Pour produire ces estimations, la barre est très haute pour les preuves”, a-t-il ajouté. « Les preuves doivent être très solides pour que nous puissions envisager de poursuivre. »

Le rapport révèle qu’en 2019, 1,6 milliard de travailleurs étaient professionnellement exposés aux rayons ultraviolets : près de 30 % de l’ensemble des personnes en âge de travailler, souvent dans des secteurs comme l’agriculture, la construction et la pêche. Les hommes et les jeunes adultes étaient les plus exposés, mais le nombre global de personnes exposées aux rayons ultraviolets au travail a chuté de 32 % entre 2000 et 2019.

Malgré cette baisse, le nombre de décès par cancer de la peau liés aux rayonnements UV professionnels a augmenté d’environ 90 % au cours de la même période., les chercheurs ont trouvé. L’exposition aux rayons UV sur le lieu de travail a causé 18 960 décès par cancer de la peau autre que le mélanome en 2019, dont la majorité étaient des hommes.

« L’exposition professionnelle à [UV radiation] est courante et entraîne un fardeau imputable substantiel, inéquitable et croissant [non-melanoma skin cancer]”, indique l’étude.

De nombreux travailleurs exposés au rayonnement solaire, a ajouté Pega, travaillent également dans l’économie informelle, sans employeur, gagnant un revenu en collectant des matériaux de recyclage ou en travaillant sur les marchés extérieurs. Les personnes qui travaillent à proximité de surfaces réfléchissantes, comme les pêcheurs entourés d’eau, courent également un risque accru de cancer de la peau car elles subissent des rayonnements plus intenses.

OMS précédente estimations ont découvert que l’exposition professionnelle aux rayons UV augmente de 60 % les risques de développer un cancer de la peau autre que le mélanome. Selon Pega, cependant, l’équipe de recherche ne disposait pas de suffisamment de données de haute qualité pour prendre des décisions similaires sur les mélanomes.

À l’échelle mondiale, a déclaré Pega, le cancer de la peau est généralement concentré dans des régions comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie. Mais selon les nouvelles données, le cancer de la peau professionnel était plus probable que prévu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier dans certaines régions d’Afrique.

« Le cancer de la peau est normalement concentré dans les pays à revenu élevé du Nord », a-t-il expliqué. “C’est surprenant, car nous n’aurions jamais pu nous attendre à cela.”

Les risques liés à l’exposition au soleil sur le lieu de travail ne sont cependant pas inévitables, a déclaré Pega. Les employeurs et les décideurs politiques peuvent prendre des mesures pour réduire le risque d’exposition des travailleurs aux rayons UV. Par exemple, les employeurs pourraient décaler les horaires des travailleurs extérieurs, loin du pic de soleil vers midi.

Les employeurs pourraient également prendre des mesures pour fournir de l’ombre aux travailleurs en plein air, et la législation du travail pourrait inclure des exigences relatives aux vêtements de protection comme des chapeaux à larges bords et des chemises à manches longues. La crème solaire ne fait pas de mal non plus, a déclaré Pega.

Au niveau médical, Pega a plaidé pour un meilleur accès au dépistage précoce du cancer de la peau, afin que la maladie puisse être détectée et traitée rapidement. Les interventions médicales sont particulièrement importantes pour les travailleurs des économies informelles, a-t-il déclaré, dans la mesure où les travailleurs informels en extérieur travaillent souvent sans employeur et hors de portée du droit du travail.

Et comme dernière étape, les pays pourraient commencer à inclure le cancer de la peau dû à l’exposition professionnelle au soleil dans les listes nationales des maladies professionnelles, ce qui pourrait ouvrir la porte aux employés concernés pour recevoir une indemnisation des accidents du travail, a ajouté Pega.

«C’est un véritable changement de mentalité», a-t-il déclaré. « Les systèmes de santé au travail vont vraiment devoir s’adapter. »