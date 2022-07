Travailler à nouveau avec Selena Gomez et Johnnie Walker Collab – Hollywood Life

“J’aime tout écouter” 6manque dit lors de son interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie. Tout en discutant de son partenariat avec Johnnie Walker – en particulier pour leur événement «Black Art Is Forever» lors du festival du film de Tribeca – 6lack a réfléchi à travailler avec des artistes tels que Rita Ora, Gorillaz, Tinashe, et plus. “Honnêtement, j’aime juste pouvoir entrer dans le monde des autres, bouger à leur rythme, entendre ce qui les inspire, puis trouver comment trouver ma place”, a-t-il déclaré. L’un de ces artistes dont il a visité le monde était Selena Gomezla rejoignant pour “Crowded Room” hors d’elle Rare album.

Alors que les fans de Selena attendent avec impatience plus d’informations sur “#SG3” (techniquement, son sixième album studio au total), 6lack se réunira avec le Seuls les meurtres dans le bâtiment vedette de ce nouveau projet ? “Ce serait de la drogue”, a-t-il dit. Pour l’instant, je ne suis pas sûr. Mais je suis toujours en panne. J’étais en panne la première fois. Je vais redescendre.

6lack est prêt à travailler avec des artistes et des marques aux vues similaires, ce qui explique son partenariat avec Johnnie Walker et Blacktag – une plateforme mondiale qui vise à créer une autonomisation économique pour les artistes et technologues noirs. 6manque dit HollywoodLa Vie qu’il a un esprit qui apprend et partage toujours ce qu’il a appris, en particulier lorsqu’il travaille avec des créatifs au-delà du hip-hop et du R&B.

“Tout ce que j’ai appris [from these collabs]c’est amusant de le ramener dans mon monde et de dire : “D’accord, eh bien, j’ai fait une chanson pop rythmée l’année dernière”, et j’essaie de comprendre comment faire quelque chose avec du mouvement cette année”, il dit HL. “Je peux tirer parti de ce que j’ai appris ce chanson et appliquez-la à cette, ou je peux prendre ce que j’ai appris d’une chanson Afrobeat et l’appliquer à ça, ou je peux prendre ce que j’ai appris en étant sur une chanson avec Gorillaz et Elton John, et comme découvrir ma voix d’une nouvelle manière que je n’aurais pas découverte par moi-même. Donc, toujours amusant de travailler avec d’autres personnes.

6lack apparaîtra également sur de Calvin Harris album à venir, Funk Wav Bounces Vol. 2. Le rappeur dit que sa chanson sur l’album “est un tel bijou”.

“J’ai enregistré le brouillon de cette chanson il y a quelques années”, dit-il. «C’était comme, au plus tard, comme 2019, 2018, peut-être que c’est probablement comme 2018. Alors, oui, c’était une chanson que je venais d’avoir assise à l’arrière. Et je me demandais quand il allait aimer, réapparaître et en faire quelque chose, parce que ce n’était pas ma chanson. Et puis, bien sûr, il est apparu et m’a envoyé un texto un jour. “Nous nous préparons à laisser tomber et nous voulons utiliser la chanson.” Je suis donc ravi d’entendre [it, and] Je suis ravi d’entendre la chanson de tout le monde.

Découvrez l’interview complète ci-dessus.