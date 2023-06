Travailler à la suite d’employés en vacances à distance : enquête

Bien que le travail à distance ait ouvert la voie à la flexibilité du lieu de travail, permettant aux employés de travailler dans divers endroits (et climats), une nouvelle étude suggère qu’il nuit gravement à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Selon un sondage réalisé par Ceridan, une société de technologie de gestion du capital, 74 % des participants au sondage affirment que la possibilité de travailler virtuellement facilite les vacances.

Le problème, cependant, est que la possibilité de travailler à distance signifie que le travail est plus susceptible de suivre les employés où qu’ils aillent.

L’enquête en ligne, menée par The Harris Poll, a révélé que moins de la moitié des répondants (47 %) – au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni – disent qu’ils évitent complètement de travailler pendant leurs vacances.

Ce nombre est inférieur pour les employés américains, les données montrant que seulement 41 % des répondants américains quittent leur travail à la maison lorsqu’ils ne sont pas en service. La moitié des répondants canadiens ont également du mal à se déconnecter complètement, et 51 % des participants au sondage du Royaume-Uni sont confrontés au même problème.

Selon le rapport de Ceridan, « les gestionnaires et les responsables des ressources humaines ne devraient pas nécessairement imposer des congés aux employés, car dicter la façon dont les employés passent leur temps peut se retourner contre eux, mais ils doivent communiquer clairement leurs attentes : prendre des vacances est une bonne chose, et les gestionnaires les contacteront. directement si quelque chose d’urgent survient et requiert leur attention.

Mais une autre complication sur le chemin des vacances se résume à l’abordabilité.

Selon le sondage, parmi les répondants qui veulent ou prévoient de prendre des vacances cet été, 70 % disent que les facteurs économiques rendent difficile le paiement des coûts.

Les données ont révélé que 34 % des répondants affirment que les voyages sont devenus trop chers en raison de l’inflation, 32 % déclarant qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de s’absenter de leur travail.

En plus de ces complications, 17 % disent que leur travail est trop occupé pour prendre du temps, et 15 % affirment qu’il n’y aurait personne pour couvrir leur travail pendant leur absence.

Comme le dit le rapport, « il ressort clairement de nos conclusions que la possibilité de travailler virtuellement aide à donner aux gens la flexibilité dont ils ont besoin pour s’absenter. Mais il ne suffit pas que les gens s’éloignent de leur poste de travail.

Le rapport ajoute que la modernisation des politiques de congés et la création d’espace pour les employés sont une étape cruciale vers la priorisation de l’équilibre travail-vie personnelle.



Méthodologie de l’enquête :

Cette enquête a été menée du 6 au 8 mai 2023 auprès d’adultes employés âgés de 18 ans et plus aux États-Unis (n = 1339), au Royaume-Uni (n = 658) et au Canada (n = 623).