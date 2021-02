Travailler à domicile pendant COVID-19? Voici ce que cela signifie pour vos déclarations de revenus

Lorsque la pandémie COVID-19 a mis fin à l’économie en mars dernier, environ la moitié des travailleurs américains sont soudainement passés au travail à distance. Maintenant que la période de production des déclarations de revenus est en cours, certains pourraient se demander s’ils bénéficieront d’un allégement fiscal en travaillant à domicile – ou s’ils verront une facture fiscale plus importante.

«C’est un thème commun que nous voyons – il y a tellement de gens qui travaillent à domicile», dit Lisa Greene-Lewis, une experte chez ImpôtRapide.

Malheureusement, l’essentiel est que de nombreux travailleurs ne pourront peut-être pas bénéficier de déductions pour leur bureau à domicile.

Les personnes qui reçoivent un formulaire fiscal W-2 de leurs employeurs (comme les employés à temps plein) ne sont pas éligibles à une déduction pour bureau à domicile et ne peuvent pas non plus amortir les dépenses qui n’ont pas été couvertes par leurs employeurs, selon les experts fiscaux. Les limitations sont dues aux modifications du code fiscal apportées dans la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi.

La refonte fiscale a suspendu l’utilisation professionnelle de la déduction à domicile jusqu’en 2025 pour les employés. Il a supprimé la déduction pour les dépenses non remboursées des employés, qui permettait aux travailleurs à distance d’annuler les coûts de travail non remboursés qui dépassaient 2% de leur revenu brut ajusté.

Pouvez-vous déduire ce nouveau bureau?

Cela peut décevoir de nombreux travailleurs qui ont payé pour de nouveaux bureaux, chaises et autres fournitures pour créer un bureau à domicile fonctionnel. Dans ce cas, vous voudrez peut-être demander à votre employeur de vous rembourser ou de vous verser une allocation pour payer les fournitures de bureau dont vous avez besoin pour faire votre travail, disent les fiscalistes.

Les travailleurs indépendants – pigistes, consultants, employés de bureau et autres – peuvent réclamer la déduction pour bureau à domicile, dit Greene-Lewis. Il y a quelques limitations. Tout d’abord, le bureau à domicile doit être un espace dédié où vous faites votre travail et qui n’est pas utilisé à d’autres fins. Il doit s’agir de votre principal établissement.

«Ce ne peut pas être votre table de cuisine où vos enfants font leurs devoirs», dit Greene-Lewis.

Si vous respectez ces directives, vous pourrez déduire les dépenses de votre bureau à domicile. Si votre bureau représente 10% de la superficie totale de votre maison, vous pouvez déduire 10% des coûts indirects tels que les services publics, ainsi que les coûts directs tels que les réparations à votre bureau.

État de confusion?

Dans certains cas, les domiciles des employés ne se trouvent pas dans les États où leur employeur est basé. C’est courant à New York, Philadelphie et Boston, où les travailleurs vivent souvent dans un État voisin et se rendent en ville.

Certains contribuables peuvent avoir besoin de produire des déclarations de revenus dans deux États, comme dans le cas des personnes qui ont quitté les villes pendant la pandémie – et ont travaillé une partie de l’année dans deux États.

Quelques États ont des accords de réciprocité, souvent des États voisins comme le New Jersey et la Pennsylvanie, qui permettent aux résidents d’un État de demander une exemption de la retenue à la source de l’autre État. L’avantage de ceci est d’éviter de produire deux déclarations de revenus d’État.

En général, les personnes qui ont quitté leur domicile dans un autre État ne seront pas imposées deux fois, déclare Mark Jaeger, directeur du développement fiscal chez TaxAct. Les contribuables peuvent réclamer des crédits pour les impôts qu’ils ont payés à un autre État, comme un résident du New Jersey qui se rend normalement à New York mais qui a travaillé à la maison l’année dernière.

«De cette façon, vous pouvez éviter la double imposition», dit-il.

Quelques États ont des lois fiscales «de convenance» (qui, selon la Fondation fiscale, sont «tout sauf pratiques pour les contribuables»), ce qui signifie que l’État taxe les travailleurs en fonction de l’emplacement de leur employeur. Certains travailleurs peuvent faire face à la double imposition dans les États dotés de ces lois, notamment l’Arkansas, le Connecticut, le Delaware, le Nebraska, New York et la Pennsylvanie, selon la Tax Foundation.

Une bagarre se prépare entre le New Hampshire et le Massachusetts à propos de travailleurs éloignés. Le Massachusetts a insisté sur le fait que les résidents du New Hampshire qui se rendaient normalement dans l’État de la Baie mais qui travaillaient à distance pendant la pandémie devaient payer des impôts sur le revenu du Massachusetts.

Le New Hampshire, qui n’a pas d’impôt sur le revenu, a poursuivi le Massachusetts en octobre dernier devant la Cour suprême, affirmant que la taxe était inconstitutionnelle.

«Si vous n’êtes pas un résident d’un État et que vous n’êtes pas physiquement présent dans l’État, cela semble être un long bras pour eux d’étendre» la fiscalité du Massachusetts à ces résidents, explique Eric Bronnenkant, responsable de la fiscalité pour la société de services financiers Betterment. «Pour les personnes qui vivent dans le New Hampshire, qui n’a pas de taxe sur les salaires, il n’y a pas de compensation dans leur État d’origine. Ils donnent tout ce qu’ils paient au Massachusetts. »

Aimee Picchi est une journaliste d’affaires dont le travail apparaît dans des publications telles que USA TODAY, CBS News et Consumer Reports. Elle a passé près d’une décennie à couvrir la technologie et les médias pour Bloomberg News.