Travailler à domicile est mauvais pour la santé, car les Britanniques passent plus de temps à manger et moins de temps à faire de l’exercice.

TRAVAILLER à domicile est mauvais pour notre santé, car les Britanniques mangent plus et font moins d’exercice, selon une étude.

Depuis le confinement, plus de personnes que jamais travaillent depuis leur table de cuisine ou leur bureau dans leur chambre.

Travailler à domicile est mauvais pour notre santé car les Britanniques mangent plus et font moins d’exercice, selon une étude Crédit : Getty

Mais une étude menée auprès de 2 000 travailleurs hybrides a suivi leurs données de santé et a révélé que 60 % d’entre eux sont en moins bonne santé les jours de télétravail que lorsqu’ils se rendent au bureau.

Les données montrent que les Britanniques consomment en moyenne 2 752 calories à la maison, contre 1 961 au cours d’une journée de travail typique.

Et ceux qui se rendent au bureau font en moyenne 8 087 pas, contre 4 518 lorsqu’ils travaillent à domicile.

Près de la moitié des travailleurs interrogés ont déclaré qu’ils ne quittaient pas la maison lorsqu’ils travaillaient à domicile.

En moyenne, les Britanniques déclarent qu’ils regardent dans le réfrigérateur ou dans le placard par pur ennui six fois par jour – et plus d’un tiers admettent qu’ils mangent même s’ils n’ont pas faim.

La majorité d’entre eux grignotent des chips, des biscuits, du chocolat et des friandises tout au long de la journée et se disent moins tentés de se moquer lorsqu’ils sont au bureau.

Brookell White, diététiste chez MyFitnessPal qui a fourni les données, a déclaré : « Le travail à domicile peut manquer de structure et de routine.

« Cela peut faciliter l’accès à des collations que vous n’avez peut-être pas dans un bureau. »

Plus d’un tiers des travailleurs déclarent qu’ils sont encouragés à être en meilleure santé lorsqu’ils partagent un espace avec leurs collègues.