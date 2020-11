Travailler à domicile? Essayez ces 5 étapes pour avoir la bonne posture

La pandémie a entraîné un changement à 180 degrés dans la façon dont nos vies se déroulaient. Au lieu d’aller à la salle de sport puis au bureau, nous sommes nombreux à travailler à domicile, à ne pas sortir tant que c’est absolument essentiel et à suivre notre maître de yoga préféré sur Internet entre nos quatre murs.

Cependant, le changement radical de mode de vie peut causer une certaine détresse et plus gravement des dommages à notre corps si nous ne sommes pas suffisamment conscients. Comme nos maisons sont nos lieux de travail maintenant, nous ne pouvons pas être paresseux et confortables avec le poste de travail. C’est parce que nous faisons toujours la même quantité de travail et que nous commençons peut-être plus d’heures à l’écran.

Prendre soin de la posture est donc très important. Suivez ces 5 règles:

Placez votre écran au niveau des yeux

Vous ne devriez pas avoir à regarder l’écran en tendant votre cou ou en le pliant. Utilisez un support de moniteur pour régler la hauteur de l’ordinateur ou utilisez des livres à couverture rigide sous un ordinateur portable pour ajuster sa hauteur.

Prendre soin de votre dos

Rester assis au même endroit pendant de longues heures peut blesser le bas du dos. Nous devons donc le rendre aussi confortable que possible. Utilisez des chaises ergonomiques pour pouvoir régler la hauteur, la position du dossier et l’inclinaison. Essayez également de vous asseoir consciemment.

Faire un angle de 90 degrés à l’articulation du coude

Vos mains sur le clavier doivent être parallèles au sol et vos coudes doivent être à côté de votre corps afin que votre bras forme un angle en forme de L ou de 90 degrés au niveau de l’articulation du coude. Utilisez des chaises avec repose-mains pour assurer cette posture.

Évitez la fatigue du téléphone

Si votre travail vous oblige à parler souvent au téléphone, assurez-vous de ne pas plier le cou pour tenir le téléphone et taper. Utilisez des haut-parleurs ou des écouteurs pour parler pendant les appels. Il vaut mieux que vous puissiez vous lever et vous promener avec le téléphone. Mais pour des appels plus longs, essayez de le rendre mains libres.

Faites des pauses régulières

Il est vrai que les pauses thé normales et les discussions de bureau ne sont pas disponibles à la maison mais qu’il est nécessaire de faire une pause. Éloignez votre nourriture du bureau et étirez-vous à intervalles réguliers.