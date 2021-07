Travailler à domicile a été agréable mais ce pays doit redémarrer

À CETTE époque l’année dernière, New York était à peu près le pire endroit en Amérique.

En plus d’être un centre du coronavirus, c’était aussi un épicentre des personnes les plus en colère. Partout où vous alliez, les gens vous aboyaient pour retirer votre masque.

Bien sûr, travailler à domicile a été agréable mais ce pays doit recommencer Crédit : Getty

Les New-Yorkais se font vacciner et la ville respire enfin Crédit : Rex

Même les gens qui faisaient du jogging dans un Central Park vide devaient renifler un. Le sentiment dans la ville était méchant, hostile, effrayé et suffisant.

Mais le mois dernier, le gouverneur de gauche de la ville a annoncé la levée de presque toutes les restrictions.

Les New-Yorkais se font vacciner. Les cas sont tombés. Comme je l’ai découvert lors d’une récente visite, la ville respire enfin.

Le cauchemar se termine enfin. Et c’est parce que les New-Yorkais veulent recommencer.

Ils savent qu’eux et leur ville ne peuvent pas rester assis éternellement chez eux, craignant un virus qui n’affectera pas la grande majorité d’entre eux et n’affectera presque plus personne maintenant que les vaccins sont en place.

Quelle différence avec notre pays. Lorsque Boris Johnson a fait son annonce lundi concernant la levée de la plupart des conditions de verrouillage restantes, il a été accueilli avec joie par beaucoup. Mais une minorité bruyante a répondu, une fois de plus, avec un gémissement de protestation.

La duchesse de Cambridge a été photographiée sans masque Crédit : Reuters

Les politiciens travaillistes ont essayé de déborder le Premier ministre, comme toujours, en disant que c’était trop trop vite. Les commentateurs qui semblent être devenus accros au port de leurs masques se sont vantés de ne pas retirer leurs couvre-visages apparemment chéris, quoi qu’ait dit le Premier ministre.

Partout l’impression a été donnée, une fois de plus, que la Grande-Bretagne est devenue une nation de souris paresseusement satisfaites.

Trop de gens semblent vouloir que l’année dernière dure pour toujours – et il y a un certain nombre de raisons.

Certains d’entre eux ont de belles pensions ou de bons salaires et ont trouvé le travail du jardin l’année dernière extrêmement reposant. C’est la vie qu’ils ont toujours voulu. Pourquoi travailler depuis un bureau quand vous pouvez travailler depuis votre belle maison ?

D’autres personnes ont adhéré au pire de l’alarmisme de l’année dernière. Ils croient que s’ils ouvrent leur porte d’entrée, ils verront la rue remplie de cadavres. Victimes du Covid.

D’autres sont simplement déterminés à montrer qu’ils sont « attentionnés » – ou incapables d’évaluer les preuves – et à porter des masques faciaux même si tout le monde dans le pays est vacciné.

TIMIDITÉ SANS FIN

Franchement, j’en ai eu avec ces gens. Notre pays ne peut pas rester indéfiniment dans une forme de confinement. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme de petites souris timides – et pour une raison en particulier.

La plupart des gens n’ont pas le luxe d’une pension plaquée argent, d’une hypothèque entièrement payée et d’un beau jardin, ou d’un travail qui leur permet de travailler à domicile avec un salaire complet.

La plupart des gens, en particulier les jeunes, ont besoin de reprendre une vie normale – et le vaccin est le moyen de le faire.

Nous avons le choix de prendre le vaccin, et les personnes qui ne l’ont pas pris ont pris le risque sur elles-mêmes et peuvent faire face aux conséquences que cela signifie.

Mais notre pays, en particulier notre économie, ne peut pas faire face à cette peur sans fin. Cette timidité sans fin.

Actuellement, nous avons un média qui parcourt le terrain pour trouver des personnes entièrement vaccinées, comme la duchesse de Cambridge, ne portant pas de masque pendant une nanoseconde.

ADDICTIONS AU MASQUE

Et alors? Sommes-nous devenus une nation d’informateurs et de témoins aussi bien qu’une nation de souris ?

Le Premier ministre a eu quatre options sur ce qu’il devait faire plus tard ce mois-ci.

L’un d’eux était effectivement de réimposer le verrouillage jusqu’à ce que personne en Grande-Bretagne n’attrape ou ne meure du coronavirus. Les autres options n’étaient guère mieux.

Il a choisi la bonne, pour laisser le pays repartir. Et à partir de là, cela dépendra de nous.

Mais je ne peux pas comprendre les miaulements et les gémissements des accros aux masques et autres.

L’un des plus gros problèmes qui se profile dans notre pays est la difficulté qu’ont les jeunes à accumuler du capital. Sans parler d’essayer de sauter sur l’échelle de la propriété.

La plupart des gens ont besoin de reprendre une vie normale et le vaccin est le moyen de le faire Crédit : Getty

C’est un cauchemar. Celui que tous ceux qui ne sont pas jeunes minimisent énormément.

Ce que nous avons fait aux jeunes au cours de la dernière année est terrible. Cela ne peut pas continuer car certaines personnes d’une génération plus âgée semblent ne jamais vouloir sortir du verrouillage.

Le reste du monde rouvre. La Chine – qui nous a donné ce virus – est plus que opérationnelle à nouveau. L’Amérique aussi s’ouvre et commence à rugir. New York ne veut pas être retenu et il ne le sera pas.

Alors, que voulons-nous faire, la Grande-Bretagne ? Voulons-nous nous lancer et recommencer à rivaliser avec le reste du monde ?

Ou voulons-nous prétendre que l’état actuel des choses peut durer éternellement ? Parce que même si les gens pensent que oui, ce n’est pas le cas.

Le PM a raison de nous pousser, non seulement hors de nos portes, mais de retour dans le monde réel.

Green tosh est un cirque écologique

L’une des choses les plus touchantes à propos des extrémistes verts est leur conviction que le reste du monde attend juste de suivre la Grande-Bretagne.

Chaque fois que des gens comme Extinction Rebellion essaient de donner un sens, ils disent toujours que la Grande-Bretagne doit « donner l’exemple ».

Extinction Rebellion Manifestants contre le changement climatique Crédit : Alamy Live News

Ils vous laissent l’impression que la Chine, l’Inde et le reste du monde sont assis, comme des chiots, attendant de regarder ce que fait la Grande-Bretagne et de suivre.

Le gouvernement britannique s’accroche également à cette croyance.

Chaque fois que vous demandez pourquoi ils vont jusqu’au bout avec une idée verte barmy, la ligne « mener par l’exemple » apparaît.

En l’occurrence, sur ce sujet comme sur tant d’autres, le monde n’attend pas notre exemple.

Pourtant, notre gouvernement passe encore par le cirque coûteux. Comme la fermeture de nos centrales au charbon restantes.

Ou essayer d’éliminer progressivement les chaudières à gaz dans les maisons.

PANNES

Cela inclut d’essayer de les interdire dans les nouvelles maisons à partir de 2025, de nous pousser à remplacer les appareils de chauffage existants et d’interdire complètement leur vente à partir du milieu des années 2030.

On ne sait toujours pas si les nouvelles technologies pour les remplacer fonctionneront.

Ou que nous ne subirons pas de pannes et de baisses de tension sans fin dans les années à venir.

Cela vaut donc la peine de regarder le reste du monde.

Le Royaume-Uni représente actuellement moins d’un pour cent des émissions mondiales de CO2.

Et pendant que nous fermons nos approvisionnements en énergie, le reste du monde va dans l’autre sens.

Notre gouvernement tente d’interdire les chaudières à gaz dans les maisons neuves à partir de 2025 Crédit : Alamy

La Chine envisage des centaines de nouvelles centrales électriques au charbon. L’Inde prévoit près de 100. Idem avec l’Indonésie et d’autres pays.

Bien sûr, ils prétendent tous respecter les engagements carbone. Mais ils pensent que leur approvisionnement en énergie est plus important.

Bien sûr, nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger la planète. Si ça marche. Mais nous devrions arrêter de nous leurrer que le monde regarde.

Esprit fermé de réveil

Un nouveau sondage révèle une fois de plus l’évidence aveuglante.

Les travaux du super-sondeur américain Frank Luntz révèlent que les jeunes sont la génération la plus intolérante à ce jour.

Un sondage a révélé que les jeunes sont la génération la plus intolérante à ce jour Crédit : Alamy

Plus de la moitié des jeunes entre 18 et 29 ans ont annulé une amitié Crédit : Shutterstock

Plus de la moitié des jeunes âgés de 18 à 29 ans ont annulé une amitié à cause des opinions d’un ami, tandis que 22% ont cessé de parler à quelqu’un à propos de quelque chose de politique qu’ils avaient dit.

Et 22% ont décrit qu’ils évitaient les gens pour leurs opinions politiques.

Pour être clair, les opinions pour lesquelles ils excluent les gens seront les opinions habituelles.

Soutien au Brexit. Dire quelque chose de sensé que la majorité des gens diraient aussi. Ne pas adhérer à tous les derniers dogmes éveillés.

Nous avions l’habitude de décrire les jeunes comme « ouverts d’esprit ».

C’était une gueule de bois des années 1960, lorsque nous supposions que les jeunes, avant de fonder une famille, seraient ouverts aux nouvelles idées, à l’expérimentation et plus encore.

« LA GÉNÉRATION S’ÉVEILLE »

Mais c’est tout à fait faux en ce qui concerne Generation Woke.

La génération Woke est la génération la plus fermée d’esprit depuis les puritains.

Ils ne débattent pas parce qu’ils savent qu’ils ont raison.

Ils ne parleront pas aux gens qui ne sont pas d’accord avec eux parce qu’ils savent que ces gens ont tort.

Ils n’écoutent pas parce qu’ils pensent qu’ils n’ont pas besoin d’apprendre quoi que ce soit. Vont-ils grandir ?

Peut-être. Sinon, nous devrions avoir peur. Très peur.

Quatrième socle

L’annonce passionnante est ici, révélant ce qui va se tenir sur le quatrième socle à Trafalgar Square pour les prochaines années.

Une fois de plus, un comité d’idiots a choisi les pires idées soumises par les artistes les moins talentueux. Le tout payé par la mairie.

Le quatrième socle à Trafalgar Square Crédit : Getty

Les lauréats comprennent cette fois une sculpture composée des visages de 850 personnes transgenres.

Aussi une sculpture d’un homme du Malawi qui a dit une fois à ses partisans de massacrer tous les blancs de sa région et a prêché avec la tête coupée d’une de ses victimes à côté de lui.

Un autre grand choix de diversité. Personnellement, je ne me souviens plus d’une époque où le quatrième socle n’était pas rempli de déchets similaires.

Et c’est une honte.

Parce que Trafalgar Square est l’un de nos grands espaces publics et devrait être amélioré, pas pire, par tout ce qui se passe sur le socle.

Bien sûr, les comités qui décident de ces choses veulent toujours de la « pertinence ». J’ai donc une idée pour la mairie.

Pourquoi n’avons-nous pas une sculpture pour commémorer les 23 enfants de 17 ans ou moins à Londres qui ont été assassinés à coups de couteau entre 2019 et 2020 ?

Le tout sous la surveillance du maire de Londres Sadiq Khan.

Si la mairie veut de la pertinence, je peux leur donner de la pertinence.